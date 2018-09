Spanien stopper våbensalg til Saudi-Arabien: »Høfligt diplomati virker ikke«

Spanien skal i gang med at sende 80 millioner kroner til Saudi-Arabien. Og i det saudiske kongehus skal de formentlig lede efter ny leverandør af bomber.

Den spanske regering har besluttet, at de ikke længere kan stå inde for en handel, der skulle sende 400 laser-missiler til Saudi-Arabien. Det skriver Reuters.

Saudi-Arabien er i disse år verdens næststørste importør (overgået af Indien) af våben og militærudstyr. Men de vestlige lande, som tjener stort på at sende våben til Saudi-Arabien er under voldsom kritik fra internationale menneskerettighedsorganisationer. Våbnene bliver brugt i Saudi-Arabiens krig i Yemen, hvor titusindvis af civile er blevet dræbt og FN advarer om, at Yemen ligner »dommedag«

Kritikken af de vestlige eksportører er særligt taget til, efter Saudiske fly bombede en skolebus for få uger siden. 51 mennesker blev dræbt - 40 af dem børn. Siden kom det frem, at den dødbringende bombe var produceret af det amerikanske våbenfirma Lockheed Martin og sendt til Saudi-Arabien efter aftale med USAs udenrigsministerium.

Spanien er den fjerde-største eksportør af våben til Saudi-Arabien og de seneste tre år har Spanien scoret mindst fem milliarder kroner på at sende våben til de saudiske havne.

Derfor er Amnestys danske generalsekretær Trine Christensen begejstret over, at Spanien nu siger fra.

»Det er meget, meget modigt, at Spanien nu siger fra. Forhåbentlig er vi ved at se en udvikling, hvor de vestlige lande ikke længere vil tolere Saudi-Arabiens mange brud menneskeretighederne,« siger hun.

Spaniens beslutning kommer kort efter, at Canada i august endte i en heftig diplomatisk konflikt med Saudi-Arabien. Den canadiske udenrigsminister havde udtrykt bekymring over, at Saudi-Arabien har fængslet en række kvindelige aktivister. Konflikten førte til, at Saudi-Arabien smed Canadas ambassadør ud af landet og beordrede alle saudiske studerende til at forlade Canada.

Hvis Saudi-Arabien skal ændre adfærd, er det nødvendigt at Vesten siger tydeligt fra, mener Trine Christensen.

»Det høflige, stille diplomati - som Danmark også fører - fungerer ikke. Det legitimerer kun Saudi-Arabien og andre lande, som begår den her slags forbrydelser.«

Spanien har - særligt under den tidligere konservative regering - været en af Saudi-Arabiens tætteste allierede i EU. Det forhold lader det altså nu til, at den nye socialistiske regering kan være klar til at nedprioritere.

For en måned siden meddelte Spaniens forsvarsministerium, at de vil undersøge alle salgsaftaler for at se, om leverancerne kunne bruges til at ramme civile mål.

I april underskrev Spanien en aftale om at sende krigsskibe til Saudi-Arabien for en værdi af 13 milliarder kroner. Den aftale står dog indtil videre stadig.

Størstedelen af Saudi-Arabiens våbenimport kommer fra USA, Storbritannien og Frankrig. De tre lande leverer fortsat våben til Saudi-Arabiens krig i Yemen. Da den saudiske kronprins Mohammed bin-Salman besøgte Donald Trump i marts, offentliggjorde de, at USA har indgået nye aftaler om våbenleverancer til kongedømmet for i alt 90 milliarder kroner, skriver den amerikanske avis Washington Post.

En FN-rapport har i sidste uge fastslået, at både Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater og regeringen i Yemen begår så grove krænkelser af menneskerettighederne i Yemen, at de risikerer at blive dømt for krigsforbrydelser.