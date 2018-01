Sovjetisk flag skal liste russere forbi OL-forbud

De russiske sportsfolk står uden nationalflag ved det kommende vinter-OL i Sydkorea.

Årsagen er den dopingskandale, der er rullet gennem Rusland de seneste tre år. Tusindvis af russiske sportsfolk deltog ifølge det internationale anti-doping-agentur, WADA, i et statsligt dopingprogram forud for legene i den russiske by Sotji i 2014.

Som straf besluttede Den Internationale Olympiske Komité (IOC) i december at udelukke Rusland fra vinterlegene i Sydkorea i næste måned. Ruslands flag vil derfor ikke blive hejst under legenes åbnings- og medalje-ceremonier.

Men OL-bosserne åbnede samtidig en dør på klem for, at nogle russiske sportsudøvere alligevel kan deltage, og den mulighed har ført til fantasifulde forslag om alternativer til det russiske flag.

Kattelemmen er åben for russiske sportsfolk, der kan dokumentere rene linjer i uafhængige dopingtest. Deres deltagelse skal dog ske i neutrale dragter uden russiske flag og under betegnelsen »Olympisk atlet fra Rusland«, står der i retningslinjerne fra IOC. Og hvis en russisk atlet vinder en medalje, vil den olympiske hymne blive spillet, ikke den russiske nationalmelodi.

Det er blevet mødt med en blanding af lettelse og raseri.

»Fortæl mig, at et flag ikke er vigtigt,« skrev en ledende Kreml-tro skribent fra avisen Komsomolskaja Pravda på Twitter under et billede af sovjetiske soldater, der i 1945 hejste Sovjetunionens røde flag over Berlins Rigsdag.

Siden har russiske politikere flittigt debatteret, hvordan man alligevel kan brænde igennem med et skud national stolthed. Et bud er at designe en »neutral« uniform i det russiske flags blå, hvide og røde farver, men den mulighed har IOC allerede dømt ude.

Hammer og segl

Nu har den statslige nyhedstjeneste RIA så viderebragt et forslag fra »talrige russiske internetbrugere«. Nyhedsbureauet har bedt IOC undersøge, om tøjet må dekoreres med røde stjerner, hammer og segl og andre kommunis-tiske symboler hentet fra det hedengangne Sovjetunionen. En fordel ved den løsning er, at melodien i den sovjetiske nationalhymne er den samme som den nuværende russiske.

Langt fra alle i den russiske sportsverden byder dog ideen velkommen.

»Sovjetunionen findes ikke. Hvordan kan de overveje det sovjetiske flag? Hvad så med flaget fra tsar-tidens Rusland? Det er useriøst,« siger sportskommentatoren Dmitrij Gubarnijev til netavisen Pravda.ru.

Svaret fra IOC bliver da også uden tvivl et rungende nej, siger tidligere skiløber og ærespræsident for Den Russiske Olympisk Komité, Leonid Tjagatjov.

»Vi har allerede den endelige beslutning. De russiske sportsfolk vil dyste under det olympiske flag,« siger han.