Sort borgmester sejrede sensationelt i Florida

Andrew Gillums kampagnebus var sent på den, så hans familie havde et par minutter til at mindes hans barndom, mens de ventede på at få et glimt af politikeren på en af valgkampens sidste dage.

»Som dreng var han altid anderledes end de andre,« fortalte hans 71-årige onkel, George Jackson.

»Han havde altid en bog under næsen, og hans bedstemor sagde altid, at han var noget særligt.«

Det kunne godt se ud til, at bedstemor havde ret.

Tirsdag blev den 39-årige Gillum den første sorte kandidat til guvernørposten i Florida. Han kom fra baghjul og vandt en forbløffende sejr over fire velhavende demokratiske kandidater, hvis personlige formuer tilsyneladende ikke kunne opveje Gillums betagende livshistorie og progressive budskab.

»Vi vil forene denne stat,« sagde Gillum, borgmesteren fra Tallahassee, til en gruppe vælgere tirsdag aften. »Og det, der skal bringe os sammen, er vores fælles tro på, at uanset hvor du kommer fra, uanset hvad din mor og far lavede, og uanset hvilket kvarter du er vokset op i, så har hver eneste borger i Florida den samme ret til den amerikanske drøm.«

Andrew Gillums uventede sejr afspejler situationen i nabostaten Georgia, hvor Stacey Abrams gjorde alle forudsigelser til skamme og sikrede sig demokraternes nominering til at blive landets første sorte, kvindelige guvernør.

Midtvejsvalget i november bliver således en kamp mellem demokraten Gillum og det republikanske medlem af Repræsentanternes Hus, Ron DeSantis, der dominerede Republikanernes primærvalg ved at omfavne præsident Donald Trumps politik og personlige stil.

En anderledes – og ærlig – valgkamp

Nogle demokrater er bekymrede over, at Andrew Gillum går ind i valget stort set uden at være testet og udfordret. Frem mod primærvalget havde han så dårlige opinionstal, at ingen af hans modstandere for alvor angreb ham.

Alligevel kunne ingen af dem i sidste ende besejre Gillum, der er gift og far til tre små børn. Han forstod at vække entusiasmen blandt demokratiske vælgere, der er trætte af at se deres farveløse, midtsøgende kandidater tabe valget med et enkelt procentpoint eller to.

»De fleste af kandidaterne var mest fokuseret på negative holdninger til Trump, men ærligt talt er den slags ikke særligt relevant for Florida,« siger den 41-årige Bernadette Albury. »Mange mennesker er simpelthen ikke gearet til forandringer – og vi har brug for forandringer.«

Gillums kampagne var præget af progressive og velhavende donorer som George Soros, hvis penge gik til at organisere folkemøder frem for TV-reklamer. Det er en risikabel strategi i en stat som Florida, som er hjem for hele ti lokale medieorganisationer.

Men vælgerne hørte om Andrew Gillum gennem bl.a. meget professionelt fremstillede videoklip på internettet – herunder det klip, hvor Gillum bekendtgjorde sit kandidatur. Her fortalte han lidt om sig selv og kom også ind på, at alle hans tre storebrødre har en plettet straffeattest.

Oversættelse: Lars Rosenkvist