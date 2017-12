Juba. Soldater fra den sydsudanske regeringshær og oprørere fra oppositionen er søndag tørnet sammen nær byen Koch i den nordlige del af landet.

Det sker, blot timer efter at de stridende parter officielt indledte en våbenhvile. Begge sider beskylder den anden for at starte kampene omkring Koch i delstaten Unity.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge en unavngiven kilde fra en humanitær organisation måtte 17 nødhjælpsarbejdere flygte fra kampene søndag. Kilden fortæller samtidig, at der ikke umiddelbart er oplysninger om dødsfald.

De stridende parter i den sydsudanske borgerkrig underskrev torsdag en aftale om våbenhvile. Det skete i et forsøg på at afslutte den fire år lange borgerkrig i landet og tillade nødhjælp at nå frem til de konfliktramte områder.

Aftalen forpligter desuden parterne til at løslade krigsfanger, politiske fanger og bortførte kvinder og børn.

Våbenhvilen trådte formelt i kraft søndag morgen lokal tid, men allerede få timer senere udbrød der altså kampe.

- Vores styrker kom under hård beskydning i Koch i morges, oplyser Dickson Gatluak, der er talsmand for regeringen, ifølge Reuters.

- Vores styrker handlede i selvforsvar og slog tilbage mod den angribende part og besejrede den, tilføjer han.

Omvendt hævder talsmand for oprørerne Lam Paul Gabriel, at regeringssoldaterne angreb først.

Våbenhvilen er ifølge nyhedsbureauet AP et forsøg på at imødekomme en fredsaftale, som præsident Salva Kiir og tidligere vicepræsident Riek Machar underskrev i august 2015.

Sydsudan har været plaget af borgerkrig siden slutningen af 2013.

Årsagen er politisk uoverensstemmelse mellem præsident Salva Kiir og Riek Machar. Præsidenten har blandt andet beskyldt Riek Machar for at ville begå et kup mod ham.

Krigen menes at have kostet titusinder livet. En fjerdedel af landets 12 millioner indbyggere er samtidig drevet på flugt.

Sydsudan blev selvstændigt i 2011 og er således verdens yngste nation.

