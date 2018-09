Sørgende ghanesere tager afsked med Kofi Annan

En konstant strøm af mennesker viste tirsdag deres respekt for FN's tidligere generalsekretær Kofi Annan forud for statsbegravelsen om to dage.

Annans kiste står klædt i Ghanas røde, grønne og gule flag i Accra International Conference Center i Ghanas hovedstad, hvor hans landsmænd har mulighed for at tage afsked med den ikoniske diplomat.

De fleste ghanesere i køen ved konferencecentret var klædt i sort og rødt som tegn på sorg.

»Vi elskede ham alle sammen. Han spillede en stor rolle for vores land, og han gjorde sit bedste,« siger pensionist Joyce Atiase, som tilføjer, at hun sørger over tabet af »en stor mand«.

»Han var præsident for hele verden,« siger en anden af de fremmødte, Akwo Kwame Johnson fra nabolandet Elfenbenskysten.

Den pensionerede FN-ansatte Fritz Kitcher, som har arbejdet med menneskerettigheder i FN, fortæller, at han oplevede Kofi Annan stige i graderne og til sidst blive FNs generalsekretær.

Kitcher, der bor i Ghana, fortæller, at Annan lærte ham »fordelen ved ydmyghed, fordelen ved ærlighed, fordelen ved beslutsomhed og diplomati fra græsrødderne«.

»Han løftede Afrika op og viste, at vi også er i stand til at gøre store ting,« siger Kitcher.

Annan døde på et hospital i Schweiz den 18. august efter kort tids sygdom. Han blev 80 år.

Han var FNs generalsekretær fra 1997 til 2006 og blev sammen med resten af FN hædret med Nobels fredspris i 2001 for at have revitaliseret FN og bidraget til en fredeligere verden.

En lang række tidligere og nuværende regeringsrepræsentanter og kongelige fra hele verden ventes at deltage ved statsbegravelsen torsdag.

/ritzau/AFP