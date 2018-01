Søn af Filippinernes præsident siger op efter narkorygter

Den filippinske præsident, Rodrigo Duterte, har fredag accepteret en opsigelse fra sin ældste søn, Paolo Duterte, der stopper som viceborgmester i den sydlige by Davao.

Paolo Dutertes opsigelse kommer, efter beskyldninger om at han har været involveret i narkosmugling.

Han stoppede allerede 25. december "som følge af uheldige begivenheder" i sit personlige liv. Men nu er opsigelse godtaget af hans far.

Beskyldningerne om narkosmugling er særligt opsigtsvækkende, fordi præsident Duterte har gjort det til sit politiske projekt at slå ubarmhjertigt hårdt ned på alle, der mistænkes for at være involveret i narkohandlen i landet.

Paolo Durtete mistænktes for at have været med til at smugle methamfetamin til en værdi af 128 millioner dollar - knap 800 millioner danske kroner.

I et udtalelse skriver hans far, præsident Duterte, at han har accepteret opsigelsen "for at beskytte sin egen og sine børns ære".

Præsident Duterte har tidligere udtalt til medier, at hans søn var træt af "de uretfærdige angreb" mod ham.

Tilbage i september har Paolo Duterte vidnet i det filippinske senat og nægtet, at han skal have gjort smuglingen af methamfetaminen mulig.

Dog ville han ikke vise sin ryg frem, hvor han ifølge rygter har en tatovering, der indikerer, at han er del af et kinesisk narkokartel.

Methamfetamin er det mest udbredte illegale stof i Filippinerne.

Præsident Duterte erklærede i november, at han ville genoptage sin "krig mod narko". Tidligere har denne krig mod alle, der mistænkes for at tage eller uddele stoffer, kostet flere tusinder livet.

Officielle tal viser, at omkring 4000 filippinere er blevet dræbt i den tidligere indsats mod narkokriminalitet.

Menneskeretsgrupper sætter tallet højere, nogle op mod 12.500, skriver nyhedsbureauet AFP.