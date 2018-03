Sne lukker irsk lufthavn og briter advarer om livsfare

Vejrsituationen er alvorlig i Storbritannien, vurderer de britiske myndigheder, som har udsendt en historisk advarsel:

»Rød fare« - »fare for liv«.

Det er ifølge avisen The Telegraph første gang, at det meteorologiske institut i Storbritannien har udsendt en sådan advarsel i forbindelse med snefald og is.

Med denne melding følger, at myndighederne "fraråder al unødvendig transport".

Storbritannien venter i øjeblikket på stormen Emma, som kommer med mere sne, og der ventes isslag nogle steder.

Læs også DMI advarer om voldsom snefygning: Politiet advarer flere steder mod at køre ud

Vejrudsigten er ekstra barsk, da stormen Emma møder den sibiriske kulde, som har ligget over hele Europa de seneste dage.

I den irske hovedstad, Dublin, har lufthavnen indstillet alle flyvninger fra torsdag eftermiddag.

Det irske selskab Aer Lingus forventer at genoptage flyvninger lørdag morgen. Det skriver lufthavnen i en pressemeddelelse.

»Med tanke på den røde advarsel for i dag og i morgen er det usandsynligt, at andre selskaber vil flyve fra Dublin Airport fredag. Det er mest sandsynligt, at de vil genoptage flyvninger lørdag,« skriver lufthavnen.

Se galleri Se billederne: Så kom vinteren for alvor til Danmark

Natten til torsdag måtte omkring 1000 bilister sidde stille i deres biler på M80 i Skotland. Nogle bilister sad og ventede i op til 13 timer, skriver The Telegraph.

Alle bilister bør blive hjemme det kommende døgn. Man må kun køre ud, hvis det er absolut nødvendigt, melder politiet og den skotske regering.

/ritzau/