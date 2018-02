Slovakisk journalist var i gang med at undersøge omfattende skattesnyd. Nu er han og kæresten blevet myrdet

Deres lig blev fundet i hjemmet efter at bekymrede slægtninge alarmerede politiet.

De havde sidst hørt fra parret en uge før, og nu undrede de sig over den lidt for larmende tavshed.

Da det slovakiske politi åbnede døren, fandt de den 27-årige journalist Ján Kuciak og hans forlovede Martina Kušnírová myrdet med skud, skriver The Guardian.

Mordet er sket i forlængelse af, at den slovakiske journalist har været i gang med at undersøge påstande om, at der foregår omfattende skattesvig blandt indflydelsesrige forretningsmænd, der har forbindelser til regeringspartiet.

Det slovakiske politi har selv en stærk mistanke om, at mordet er knyttet til Kuciak’s journalistiske undersøgelser, fortæller The Guardian.

Reporteren blev skudt i brystet, mens hans kæreste blev skudt i hovedet.

Der var tegn i hjemmet på, at hun havde forsøgt at undslippe morderen.

Den slovakiske regering har stillet en dusør på en million euro i udsigt til dem, der kan komme med information om gerningsmændene, og premierminister Robert Fico har meldt ud, at hvis mordet viser sig at være knyttet til journalistens arbejde, vil man anse det for at være et angreb på pressefriheden og demokratiet i Slovakiet.

Ján Kuciak arbejdede for nyhedsmediet Aktuality.sk, hvor han primært arbejdede på historier om skatteundragelse. Journalisten havde tidligere modtaget truende opkald fra forretningsmænd, skriver The Guardian.