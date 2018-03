Slagsmål og kaos ved skifestival i Oslo - flere personer påkørt og ramt af strøm

Der er lørdag eftermiddag opstået »fuldstændigt kaos« ved metrostationerne Frognerseteren og Holmenkollen i Oslo. Flere personer slås både med hinanden - og politiet melder samtidig om, at flere besvimer i folkemængden.

Det skriver flere norske medier, blandt andet TV 2 Norge.

Kort efter klokken 18 melder politiet om, at flere personer er påkørt af et tog ved stationen Besserud. En person er reddet op og er sandsynligvis faldet ned mellem perronen og sporet. Vedkommende er næppe kommet alvorligt til skade, oplyser politiet, der stadig er i gang med undersøgelser på stedet. Tidligere meddelte politiet, at der er gående personer i metrosporet.

Ved 21-tiden oplyser politiet, at i alt syv personer har fået strøm gennem sig. Heraf er en kvinde ilde tilredt og derfor indlagt på hospitalet. En person er også havnet under et tog på Voksenlia Station. Vedkommende meldes og alvorligt skadet.

Den store folkemængde river gærder og afspærringer ned, og politipatruljerne melder om agressiv adfærd mod politiet. Der er samtidig tendens til, at flere går i panik.

Det meldes om at mennesker besvimer inne i folkemengden, og at det er tendenser til panikk. Videre meldes det om at personer også har tatt seg ned i T-banesporet, og går mot sentrum. Så langt har vi ikke full kontroll over situasjonen, men sender stadig flere enheter til områdene — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 10, 2018

Kaoset opstod ved 17-tiden i forbindelse med en skifestival, der finder sted ved Holmenkollen, som ligger nordvest for Oslos centrum. Årsagen til urolighederne er dog endnu ukendt.

»Vi har haft en del patruljer i området i forbindelse med arrangementet. For ti minutter siden meldte de om fuldstændigt kaos, som involverer store mængder mennesker,« siger operationsleder ved politiet i Oslo, Tor Jøkling, til TV 2 Norge.

Oslo 20180310. Mange mennesker på vei ut fra området etter lørdagens skiøvelser i Holmenkollen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix. (Foto: Roald, Berit/Scanpix 2018)

Avisen VG har talt med et vidne, der har været til skifestivalen. Han beskriver situationen som kaotisk.

»Der er en masse fulde mennesker, og alle vil med T-banen (metroen, red.) på en gang,« siger han.

Ifølge VG befinder op mod 200 mennesker sig i sporet, og politiet kan ikke få kontrol over folkemængden.

Sporveien, der driver metrosystemet i Oslo, overvejer løbende om trafikken skal indstilles helt.

»Der er desværre rigtig mange mennesker, der opfører sig mærkeligt. Det farligste er jo strømmen i sporet, så vi vurderer, om vi må stoppe T-banen midlertidigt og afbryde strømmen,« siger kommunikationschef Cato Asperud til det norske nyhedsbureau NTB.

Holmenkollen lørdag aften.