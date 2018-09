Skyggeminister i Labour siger nej til ny afstemning om EU

Skyggefinansministeren i det britiske oppositionsparti Labour, John McDonnell, ser ikke nogen mulighed for, at premierminister Theresa May når en brexitaftale, som parlamentet kan godkende.

På sit partis landsmøde i Liverpool fastslår han samtidig, at der ikke bør komme en ny folkeafstemning om at forblive i EU.

Det er et synspunkt, som støder på stor modstand blandt de delegerede. Et betydeligt flertal af Labours vælgere støtter fortsat medlemskab af EU.

McDonnell er indstillet på en folkeafstemning, men den skal kun handle om betingelserne for den britiske udtræden af EU.

»Hvis vi skal respektere den seneste folkeafstemning, så vil det være om aftalen,« siger han.

Men græsrødderne i partiet rører på sig og ønsker en ny folkeafstemning om for eller imod EU-medlemskab, når konsekvenserne af et brexit står klarere.

»Denne idé om, at en fremtidig folkeafstemning ikke skal omfatte en mulighed for at forblive (i EU red.), er absurd,« siger Michael Chessum fra netværket Another Europe is Possible til avisen Guardian.

»Hvis vi forpligter os til en folkeafstemning, så vil det være en fornærmelse over for folket, hvis vi ikke betror dem denne mulighed,« siger han.

/ritzau/