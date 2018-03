Skyderi og gidseltagning i fransk supermarked: Meldinger om to dræbte

Frankrig er ramt af endnu en gidseltagning og terror, der bliver sat i forbindelse med terrororganisationen Islamisk Stat.

Efter at have skudt en betjent i skulderen står en mand lige nu bag en gidseltagning i et supermarkedet Super U i byen Trèbes, skriver flere medier.

De franske myndigheder oplyser, at de betragter sagen som en terrorhændelse.

Supermarkedets slagter er dræbt, fortæller byens borgmester, Eric Ménassi, til regionalavisen La Depeche.

Den franske anklagemyndighed bekræfter et dødsfald. Dog ikke, om der er tale om slagteren.

En person til skal være dræbt, melder AFP. Men det er ikke endeligt bekræftet. Avisen La Depeche skriver dog, at det ud over supermarkedets slagtermester skal være en kunde, som er blevet dræbt.

Tidligere skal der have været otte gidsler, men ifølge Reuters er der lige nu kun et gidsel, en politmand.

Specialstyrker fra gendarmeriets antiterrorkorps GIGN er til stede ved supermarkedet.



Henter kort...

Manden har erklæret Islamisk Stat troskab.

Ifølge avisen Le Depeche du Midi er han omkring 30 år, er ud over skydevåbenet bevæbnet med eller flere granater. Han skal have råbt, at det er »hævn for Syrien«.

Der er tale om to episoder.

Først åbnede en mand fra en bil ild mod fire betjente fra urokorpset CRS, som var ude at jogge nær den nærliggende by Carcasonne. Det skete kl. 9.30-10.00.

Han affyrede mindst fem skud, og en af betjentene blev ramt i skulderen.

Herefter startede gidseldramaet godt en time senere i supermarkedet.

Det vides endnu ikke med sikkerhed, om der er tale om den samme mand bag begge ugerninger.

Ifølge TV-stationen LCI erklærer attenatmanden i Trèbes sig klar til at dø for Syrien, og han forlanger Salah Abdeslam, som deltog i Paris-angrebet, frigivet.

Attentatmanden er marokkaner, skriver Le Parisien.

Ifølge TV-stationen LCI tilhører den bil, som attentatmanden kører i, en marokkaner, som er kendt af den franske efterretningstjeneste.

Trèbes ligger i det sydvestlige Frankrig omkring 100 kilometer øst for Toulouse og cirka 100 kilometer nord for den spanske grænse.

Opdateres