Skoleelev til Trump efter skoleskyderi: »Børn bliver myrdet, og du behandler det, som var det en leg«

Det kostede ti mennesker livet, og yderligere ti blev såret, da en 17-årig studerende fredag gik amok med et haglgevær og en pistol på Santa Fe High School i Texas, inden han overgav sig til de politibetjente, der konfronterede ham, og siden erkendte sig skyldig.

Skoleskyderiet i Texas er det 22. i år, og for anden gang på bare tre måneder var ofrene børn og deres lærere. Amerikanerne bliver igen og igen vidner til masseskyderier, og efterfølgende fører det ofte til ophedede debatter om den lette adgang til våben i USA. En debat, der nu kan blusse op igen.

Særligt massakren på 14 elever og tre lærere på en high school i Florida i februar - ét af de mest dødelige skoleskyderier i USAs historie - satte gang i et buldrende ungdomsoprør mod den amerikanske våbenlovgivning. »Børn bliver myrdet, og du behandler det, som var det en leg. Det her er det 22. skoleskyderi alene i år. Gør noget.« Jaclyn Corin, en elev fra Florida, på Twitter efter skoleskyderiet i Texas.

I en landsdækkende og ophedet debat blev der rettet kritik mod både præsident Donald Trump, kongressen og den amerikanske våbenlobby, National Rifle Association (NRA), som blandt andet blev boykottet af en række virksomheder.

En bevægelse blev mobiliseret omkring ønsket om en stramning af landets omstridte våbenlov, og resultaterne var på mange måder bemærkelsesværdige. En lov om øget våbenkontrol blev vedtaget i Florida, og den amerikanske præsident inviterede eleverne fra skolen i Parkland til en snak i Det Hvide Hus.

Donald Trump, som har stærke forbindelser til den amerikanske våbenlobby, lovede at skride til handling.

Bedre baggrundstjek og højere minimumsalder lød kravet fra de unge, mens præsidenten selv pressede på for at afskaffe våbenfri zoner og bevæbne lærerne på landets skoler. Forslag, som Parkland-bevægelsen var imod. Præsidenten var til gengæld åben for at hæve minimumsalderen for køb af våben og finde metoder til at tage våben fra personer, som blev rapporteret som farlige.

Artiklen fortsætter under grafikken: Skuddrab er langt mere udbredt i USA end i andre sammenlignelige lande. Herunder ses antal skuddrab per en million indbyggere.



Men præsident Donald Trump har efterfølgende ikke gjort noget for at få gennemført de initiativer, han talte om efter Parklands-skyderiet, og kongressen var ikke med på planerne om eksempelvis at hæve alderen for at kunne købe våben, skriver The New York Times. Det eneste Trump i marts præsenterede var et forslag om penge til stater, der vil træne deres lærere i at bruge skydevåben, og bedre baggrundstjek ved våbenkøb.

Alene i år har der været 22 skoleskyderier i USA - mere end ét om ugen - og fredagens skyderi i Texas giver yderligere grobúnd for, at Parkland-bevægelsen igen kan mobilisere et oprør mod USAs våbenlovgivning.

Siden skyderiet i Texas, hvor 10 blev dræbt, har flere allerede været ude og kritisere blandt andet Donald Trump for ikke at skride til handling.

»Børn bliver myrdet, og du behandler det, som var det en leg. Det her er det 22. skoleskyderi alene i år. Gør noget,« skriver Jaclyn Corin, der er elev på skolen i Parkland eksempelvis på Twitter.

Eleverne fra Parkland organiserede i marts demonstrationen March For Our Lives, som samlede tusindvis i Washington, ligesom der blev afholdt demonstrationer over hele verden i sympati med elevernes kamp for våbenkontrol i USA.

March for Our Lives har efter skoleskyderiet i Texas også udsendt en meddelelse med følgende ordlyd:

»Det er det mest fatale skyderi siden det på vores skole, og tragedier som denne vil fortsætte, medmindre der bliver gjort noget.«

To the students and faculty of Santa Fe High School, we are with you. #MarchForOurLives pic.twitter.com/3DYXOhmwsP — March For Our Lives (@AMarch4OurLives) May 18, 2018

Mens holdningen til den lette adgang til våben i USA ofte blusser ofte op i kølvandet på et større skoleskyderi, er det endnu uvist, om det seneste skoleskyderi vil påvirke debatten om den amerikanske våbenlovging i lige så høj grad som massakren i Parkland.

Ifølge en undersøgelse fra CNN og Gallup tidligere på året har der i alle årene fra 1992 og frem til i dag været et stort flertal for at stramme lovgivningen. Opbakningen til en stramning af lovgivningen dalede dog markant frem til 2012, hvorefter den steg lidt igen.

Fredagens skoleskyderi i Texas var med ti dræbte ikke blandt de værste masseskyderier i USAs historie., som kostede ti personer livet er ikke blandt de mest dødbringende i USAs historie, mens i det i Parkland med 17 dræbte er det niende mest dødelige på amerikansk jord nogensinde.