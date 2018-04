Skeptisk Merkel tager imod reformivrig fransk præsident

Lederne for Tyskland og Frankrig mødes torsdag i Berlin for at forsøge at finde et fælles grundlag til at reformere eurozonen.

Det er et følsomt emne for begge sider. Det kan blive en test for kansler Angela Merkel, når hun tager imod den franske præsident, Emmanuel Macron.

Hun har kun en måned stået i spidsen for sin tredje regering.

På forhånd er det småt med enigheden mellem Tyskland og Frankrig om eurozonens fremtid.

Læs også Nu begynder rivegildet om mange års EU-budget: Her er Danmarks tjekliste

Merkel er under pres fra sit konservative parti, CDU, til at modsætte sig de reformer, som Macron går efter.

Den franske præsidents vision er at få den nuværende økonomiske redningsfond, EMF, til at fungere som en buffer ved enhver fremtidig finanskrise i eurozonen.

De tyske konservative frygter, at det vil betyde, at Tyskland i fremtiden skal punge ud med flere penge for at holde samarbejdet mellem de 19 eurolande flydende.

Læs også Nye oplysninger rejser tvivl om topministres rolle i »demokratisk skandale«: »Vi er slet ikke til bunds«

Macron har foreslået, at eurozonen får sin egen finansminister. Han har også luftet ideen om et fremtidigt fælles budget.

- Vi har masser af institutioner, og hvorfor så en til, spørger Ralph Brinkhaus, der er næstformand for den konservativ blok i parlamentet og budgetekspert.

- Og hvad angår et budget for eurozonen, hvorfor skulle eurozonen ved siden af EU have et ekstra budget, lyder et andet kritisk spørgsmål, som han stiller før torsdagens minitopmøde i Berlin.

/ritzau/Reuters