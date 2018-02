Skandinaviske medier hylder prins Henrik: Måske den mest intelligente mand i Kongehuset nogensinde

»Prins Henrik oplevede aldrig sin drøm - at blive konge.«

Sådan lyder en overskrift i svenske Dagens Nyheter, hvor det videre hedder, at Prinsen »fik det halve kongerige, men vandt aldrig folkets kærlighed i det kongetro Danmark«.

Sydsvenskan peger til gengæld på den store betydning, Prinsen med sin diplomatiske baggrund havde for dansk erhvervsliv i udlandet.

»Mange danskere værdsatte også prins Henriks mod til at vise sårbarhed, ærlighed og menneskelighed. Og at han mange gange har været en karismatisk og varm person med glimt i øjet,« skriver avisen videre og nævner, hvor vigtig han var for Dronningen gennem årene.

Prinsen får mange pæne ord med på vejen i svenske, norske og tyske medier, men det nævnes også, at det ikke altid var lige nemt at være prins for danskerne. Herunder naturligvis balladen om den manglende titel som konge.

Svenska Dagbladet skriver om »Prinsen som ikke ville være nummer tre«. Her beskrives prins Henrik som »Livsnyderen med den elskede vingård og fransk accent - som gennem livet tog imod både kritik og varme«.

Norske VG skriver, at »På sine ældre dage, ikke mindst efter at børnebørnene kom til verden, blev Dronningens ægtemand mere accepteret af de fleste danskere. Det blev imidlertid til flere kontroverser, hvor Prinsen udtrykte utilfredshed med sin position i kongefamilien. Med sin franske baggrund, hvor manden traditionelt er familiens overhoved, var det hårdt at acceptere at stå under sin kone, sønner og svigerinde på rangstigen.«

Også Süddeutsche Zeitung skriver om de genvordigheder, som Prinsen og danskerne havde gennem en del år. Det skyldtes blandt andet, at Prinsen talte »ein merkwürdiges Dänisch«, men forholdet blev bedre med årene, skriver avisen.

»Han blev anset som Dronningens nærmeste fortrolige, men alligevel ville han ikke begraves ved hendes side,« skriver Frankfurter Allgemeine, der påpeger, at parret havde en fælles stærk interesse som kulturmennesker.

Norske NRK skriver, at prinsen var meget mere end de overskrifter, han skabte i danske medier:

»Prins Henrik spredte fransk glans og var en vigtig partner for dronning Margrethe af Danmark.«

Den norske historiker og forfatter Trond Norén Isaksen udtaler til NRK, at Prinsens mange gode egenskaber vil blive endnu mere synlige efter hans død.

»Folket vil måske begynde at tænke tilbage på de lidt mere positive og farverige sider af prins Henrik,« siger han, og kalder Prinsen for måske den mest intelligente mand i Kongehuset nogensinde - en mand, der holdt hovedet højt hævet også i modgang.

Den Svenske kong Carl XVI Gustaf udtrykker sin sorg på det svenske kongehus' Instagram-side.

»Der er en nær relation mellem de nordiske kongehuse, ikke mindst gennem de nære slægsbånd, der forbinder os. Vi mindes prins Henrik med stor varme,« lyder det fra den svenske konge.