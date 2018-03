Skandaleramt firma hævder at stå bag Trumps valgsejr

Alexander Nix ville nok virkelig ønske, at han ikke var taget til det møde.

Det var slemt nok, at chefen for datafirmaet Cambridge Analytica var i søgelyset efter afsløringen af, hvordan firmaet havde indsamlet personlige oplysninger om 50 mio. Facebook-brugere i forbindelse med den amerikanske præsidentvalgkamp.

Bedre blev det ikke, da den britiske Channel 4 i samarbejde med avisen The Observer i mandags viste et møde optaget med skjult kamera, hvor Nix og andre ledere i Cambridge Analytica blærede sig med beskidte metoder som afpresning og bestikkelse.

Vi kommer bare data ind i internettets blodtilførsel, ser, hvordan det vokser og giver det et lille skub nu og da og ser det tage form. Mark Turnbull, Cambridge Analytica

Men nu er han blevet suspenderet af firmaet, efter at anden del af Channel 4s program blev sendt tirsdag aften. Her tager Nix og hans kolleger en stor del af æren for, at Donald Trump blev valgt som præsident.

En af cheferne, Mark Turnbull, fortæller, hvordan han stod bag den populære såkaldte »Crooked Hillary«-kampagne, der havde som mål at fremstille demokraternes præsidentkandidat, Hillary Clinton, som kriminel. For mange Trump-støtter blev »Lock her up!« (bur hende inde, red.) til et fast kampråb under valgkampen

»Vi kommer bare data ind i internettets blodtilførsel, ser, hvordan det vokser og giver det et lille skub nu og da og ser det tage form,« udtalte Turnbull på det, han og hans kolleger troede var et møde med potentielle kunder fra Sri Lanka, ifølge The Guardian.

Han forklarer, hvordan det er umuligt at spore, hvem der planter de data.

Alexander Nix selv fortæller under mødet, hvordan han har mødt Donald Trump adskillige gange, ligesom han antyder, at det er nemt at vildlede myndighederne blot ved ikke at fortælle dem hele sandheden.

Vi har ingen hemmeligheder. De er politikere, de er ikke teknisk begavede. De forstår ikke, hvordan det virker. Alexander Nix, nu suspenderet direktør i Cambridge Analytica

Om sin egen afhøring i den amerikanske kongres’ såkaldte House Intelligence Comittee om russisk indblanding i præsidentvalget beroliger han »kunden« med, at politikerne alligevel ikke forstår, hvordan firmaet har opereret.

»Vi har ingen hemmeligheder. De er politikere, de er ikke teknisk begavede. De forstår ikke, hvordan det virker.«

Nix forklarer videre, at kandidaten selv aldrig er direkte involveret, men kun gør, som kampagnestaben giver besked på.

Men er kandidaten så kun en marionet, spørger »kunden«. »Altid,« svarer Nix.

Forøvrigt beroliger han »kunden« med, at amerikanske myndigheder ikke har beføjelser over Cambridge Analytica, hvis hovedkvarter ligger i London. Firmaet er dog registreret som værende amerikansk.

Om Trump-kampagnen siger Nix på mødet, at »vi kørte den digitale kampagne, TV-kampagnen, og det var vores data, der lå til grund for hele strategien.«

Her tilføjer firmaets datachef, Alex Tyler, at når Trump kunne vinde valget, selv om han fik tre millioner stemmer færre end Clinton, skyldes det data og research.

»Man holdt møder på de rigtige steder, man flyttede flere folk hen til de afgørende stater, der var på vippen, på valgdagen. Sådan vandt han (Trump) valget.«

Og som Mark Turnbull siger »Han vandt med 40.000 stemmer i tre stater. Det var virkelig små marginaler.«