Skamferede lig af to europæiske cyklister er fundet i Mexico

Mexico City. To europæiske cyklister, som for nylig blev fundet omkommet på bunden af en kløft i det sydlige Mexico, blev dræbt af ukendte gerningsmænd, oplyser efterforskere fredag.

Dermed forkaster politiet en tidligere teori om, at de to mænd var styrtet i døden efter at have mistet kontrollen over deres cykler på en snoet bjergvej.

De dræbte, der kommer fra Tyskland og Polen, havde rejst verden rundt på cykel.

I slutningen af april blev de meldt savnet af deres familier, og den 26. april blev liget af den polske mand fundet for foden af en klippe i delstaten Chiapas. Liget af den tyske cyklist blev fundet 4. maj.

Politiet antog indledningsvist, at der var tale om en ulykke, men en gruppe andre cyklister tvivlede på den forklaring. Og det viser sig, at deres tvivl var berettiget.

- Det kan have været et angreb, fordi vores hidtidige efterforskning indikerer, at de blev dræbt med vilje, siger efterforskningsleder Luis Alberto Sanchez.

Motivet for drabene har sandsynligvis været berigelse, tilføjer han.

Den polske cyklist havde en hovedskade, som kan stamme fra et pistolskud.

En bror til den dræbte tysker skriver på Facebook, at den polske cyklist var halshugget og manglede en fod.

Han fortæller også, at begge lig var skamferet. Broren er rejst til Mexico for at identificere sit familiemedlem.

Ifølge politiet mødte de to cyklister hinanden i byen San Cristobal de las Casas den 20. april og besluttede at følges ad til den forhistoriske by Palenque cirka 200 kilometer væk.

Delstatsregeringen i Chiapas siger, at efterforskningen af drabene vil blive intensiveret for at opklare sagen. Foreløbig er ingen personer anholdt.

I Mexicos voldsomme drabsstatistik fylder yderligere to tilfælde ikke meget. 2017 blev således det blodigste år i landets nyere historie med 25.339 drab. Det var næsten en fjerdedel mere end i 2016.

Og visse delstater i Mexico er så hårdt ramt af drab, at amerikanske myndigheder advarer borgere mod at rejse dertil, fordi det anses for at være lige så farligt som at begive sig til krigshærgede lande som Syrien, Afghanistan og Irak.

/ritzau/AFP