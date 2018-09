Skæbnetime for Trumps vicejustitsminister – og for Rusland-undersøgelsen

Et intenst politisk drama udspillede sig mandag i Washington.

Udfaldet kan få afgørende indflydelse på fremtiden for den særlige undersøger Robert Muellers kulegravning af muligt samarbejde mellem Rusland og præsident Donald Trumps stab under valgkampen i 2016.

Vicejustitsminister Rod Rosenstein drog til Det Hvide Hus med et tilbud om at trække sig fra sin post, da han alligevel følte sig sikker på, at han ville blive fyret.

I Det Hvide Hus holdt Rod Rosenstein møde med præsidentens stabschef, John Kelly, da Donald Trump er til FNs generalforsamling i New York. Enden på dramaet er foreløbigt kulmineret med en aftale om, at Trump og Rosenstein holder møde torsdag, når Trump er tilbage i Washington.

Rosenstein har længe været en torn i øjet på Trump, da Rosenstein som ansvarlig for Mueller har slået en beskyttende ring om den særlige undersøgers kulegravning, som Trump tilbagevendende har kaldt for en »heksejagt«.

Og siden The New York Times fredag skrev, at Rosenstein sidste år havde foreslået hemmelige optagelser af præsident Trump og rekruttering af ministre for, at de kunne påberåbe sig den 25. forfatningsændring for at få afsat Trump som en uegnet præsident, har det stået klart, at vicejustitsministerens dage kunne være talte.

Selv har Rod Rosenstein blankt afvist historien i New York Times, og ifølge kilder i flere andre medier jokede han blot, da han sagde, at præsidentens skulle optages på bånd - og han aldrig havde ment, at ministre skulle påberåbe sig den 25. forfatningsændring for at få Trump afsat.

The New York Times har fastholdt deres historie, og dermed har præsidenten ironisk nok fået ny ammunition til at fjerne sin vicejustitsminister fra et af de medier, som han konsekvent omtaler som »fake news«.

En af Trumps rådgivere siger dog til The Washington Post, at præsidenten ikke har presset Rosenstein til at forlade sin stilling.

Men at Rosenstein over for andre har givet udtryk for, at han bør træde tilbage, fordi han »følte sig meget kompromitteret«, og at kontroversen gør det svært for ham at overvåge Rusland-undersøgelsen.

Hvis Rosenstein forlader sin post torsdag – enten frivilligt eller som fyret – kan Trumps krig mod Mueller og hans kulegravning skifte gear.

Præsident Donald Trump blev vred, da vicejustitsminister Rod Rosenstein sidste år udpegede Robert Mueller som særlig undersøger af muligt samarbejde mellem Rusland og Trumps kampagnestab under valgkampen i 2016. Ligesom præsidenten sidste forår blev vred på sin justitsminister, Jeff Sessions, da han erklærede sig inhabil i Ruslands-undersøgelsen. Forleden sagde Trump, at der er en »dvælende stank« over ministeriet. Samtidig understregede han, at ministeriet har både gode og dårlige folk. (Photos by SAUL LOEB and Brendan Smialowski / AFP)

Endnu er det uklart, hvem der får ansvaret for Robert Mueller, hvis Rosenstein forlader sin post frivilligt eller som en fyret mand.

Men umiddelbart er det advokaten Noel Francisco, der i dag er den tredje højest placerede i Justitsministeriet med ansvar for at anbefale sager til Højesteret.

Årsagen til, at det ikke er den øverste i justitsministeriet, skyldes udelukkende, at justitsminister Jeff Sessions til Trumps vrede har erklæret sig inhabil i Muellers undersøgelse.

Hvis Noel Francisco får ansvaret, har han tre muligheder.

Han kan lade den særlige undersøger fortsætte sin efterforskning som hidtil. Han kan indskrænke hans efterforskning. Eller han kan simpelthen vælge at lukke den helt ned.

Det sidste vil skabe stor politisk ballade i Washington, hvor ikke blot demokrater i Kongressen, men også republikanere, har sagt, at det for dem vil være en streg i sandet.

Politikere på begge fløje har argumenteret for, at det er vigtigt, at Robert Mueller gør sin undersøgelse færdig.

Ikke mindst efter at Mueller leverede et afslørende og veldokumenteret sagsanlæg i sommer mod 12 navngivne russiske agenter, som anklages for at have blandet sig i det amerikanske præsidentvalg i 2016 ved at have hacket og lækket emails fra Hillary Clintons kampagne for at hjælpe Donald Trump til magten.

Hvor Noel Francisco præcis står i forhold til Robert Muellers undersøgelse er uklart.

På baggrund af Noel Franciscos tidligere arbejde og udtalelser konkluderer Vox, at han synes mere imødekommende over for Trumps synspunkter.

Francisco har således tidligere konkluderet, at forfatningen giver præsidenten meget store beføjelser. Ikke blot til at ansætte embedsmænd, men også til at fyre dem, hvilket kunne give Trump en lovlig måde til selv at afskedige Mueller.

På den anden side påpeger Vox, at justitsminister Jeff Sessions, vicejustitsminister Rod Rosenstein og Noel Francisco spiste middag sammen i marts, efter at Donald Trump igen havde angrebet sin justitsminister offentligt, og at noget tyder på, at de tre højest placerede i justitsministeriet har indgået en »fælles front« mod Trumps mange angreb på sit justitsministerium.

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA