Skæbnemøde i dag i Det Svenske Akademi

Det svenske akademi, der uddeler Nobelprisen for litteratur, er i dyb krise. I mange år var en svensk kulturprofil tæt på Akademiet og hans hustru Katarina Frostenson medlem af Akademiet.

Kulturprofilen er blevet beskyldt for at have sexchikaneret en række kvinder og i den sidste udvikling skriver Dagens Nyheter, at en kvinde tilbage i 1996 skrev til Akademiet og fortalte, at hun var blevet chikaneret af Kulturprofilen. Men hendes brev fik ingen konsekvenser. Ifølge Dagens Nyheter har 18 kvinder fortalt, hvordan kulturprofilen sexchikanerede dem.

Kulturprofilen er desuden blevet beskyldt for at lække navnene på de forfattere, der skulle have Nobelprisen. Akademiet stod i tæt forbindelse med Kulturprofilen, der var aktiv på den svenske kulturscene og modtog økonomisk støtte af Akademiet.

Disse anklager har ført til en dyb intern spittelse i Akademiet og man stemte om, hvorvidt Katarina Frostenson skulle udelukkes af Akademiet. Afstemingen førte til, at Katarina Frostenson med et snævert flertal forblev i Akademiet.

Derefter valgte tre medlemmer at undlade at møde op til flere møder, idet man ikke kan melde sig ud, fordi medlemsskab af Akademiet er livsvarigt. På det seneste har striden stået om Akademiets sekretær Sara Danius, som den tidligere sekretær og medlem af Akademiet Horace Engdahl har kaldt den værste sekretær Akademiet har haft siden dannelsen i 1768.

Han tilføjede, at han var forfærdet over råheden i Akademiets magtkamp. Sara Danius har forsvaret Kulturprofilen og Katarina Frostenson, mens Horace Engdahl skarpt har kritiseret dem.

I dag er en skæbnedag for Akademiet, idet der skal holdes et møde med afstemning om, hvorvidt Sara Danius skal forblive som sekretær eller ej. Sara Danius har forsvaret Kulturprofilen og dennes hustru, mens de medlemmer, der nu har trukket sig, ville have et brud med Kulturprofilen.

Horace Engdahl siger til svenske medier, at dagens afstemning bliver spændende, men ganske uforudsigelig. Den svenske konge Carl Gustav, der er patron for Akademiet, har fået orientering af Sara Danius og andre om krisen og har udtrykt dyb bekymring for Akademiets status og fremtid.