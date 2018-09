Skånsk valgrekord vækker minder om 30 år gammel sensation

Der er saltet skinke, peberrodsstuvet hvidkål og kogte kartofler på frokosttallerkenerne. Den 38-årige mekaniker Martin Svensson og de seks andre fra lastbilkurset sidder bænket på Cafe Palladium på Gamla Torget i Sjöbo.

»Jeg stemte på Sverigedemokraterna for andet valg i træk. Størstedelen af mine venner og kollegaer stemte også på Sverigedemokraterna,« fortæller Svensson, en høj fyr med strithår, en praktisk lysegrå trøje og et ærme af tatoveringer på venstre arm.

Svensson er borger i Sjöbo, en skånsk kommune 45 minutter fra Malmø, som mandag morgen gjorde sig bemærket for et tal.

Kommunen er nemlig det sted i Sverige, hvor allerflest stemte på Sverigedemokraterna, »SD«, ved søndagens valg til Riksdagen: 39,4 procent.

Rekorden i Sjöbo fik mandag eftermiddag svenske og danske journalister til at lande i den lille by som en insektsværm, summende på gadehjørner med mikrofoner, kameraer og diktafoner.

Det er som minimum anden gang, Sjöbo gør sig bemærket i verdenspressen.

Det skete også, da afdøde Sven-Olle Olsson for 30 år siden vakte sensation ved at afholde en folkeafstemning om, hvorvidt man skulle modtage flygtninge i kommunen. Den kendte moderat Carl Bildt kritiserede Sven-Olle, og han røg ud af det gode selskab og Centerpartiet. Men folket i Sjöbo var med ham: 64,5 procent stemte nej tak til flygtninge.

Martin Svensson trækker på skuldrene af den lokale rekord på næsten 40 procent.

»Det siger vel sig selv: Vi er mange, der synes, der skal ske noget nyt i Sverige. Det er blevet for farligt at bo i Skåne. Ja, der er svenskere, der ikke opfører sig ordentligt. Og der er masser af udlændinge, der opfører sig pænt. Men mit indtryk er, at der er lidt flere udlændinge end svenskere, der begår kriminalitet,« siger han.

»Fremmedfjendsk sted«

Uden for Palladium står den 76-årige pensionist Christer Lundgren, som stemte på Moderaterna.

»Det er helt utroligt. Det må være efterdønninger fra Sven-Olle, der rammer os nu igen. Sjöbo har altid været et specielt sted på den måde. Allerede for 30 år siden var kommunen et fremmedfjendsk sted,« siger Lundgren som begrundelse for sin stemme.

Det er en travl og glad viceformand for SD i Sjöbo, Andre af Geijerstam, Berlingske fanger over telefonen.

»Ja, jeg tror næsten stadig ikke på det. Man må knibe sig i armen. Det er et fantastisk resultat, som vi har grund til at være meget stolte over,« siger han.

Borgerne i Sjöbo har stemt Sverigedemokraterna, vurderer han, blandt andet fordi man var »meget hårdt ramt af« af migrationskrisen i Skåne.

Han tror ikke nødvendigvis, Sjöbos indvandringskritiske historie spiller ind:

»Sven-Olles Sjöbopartiet har gjort meget godt. Men det er 30 år siden, det havde sin storhedstid. Journalister vil gerne se en sammenhæng i alting, men om der virkelig er det, kan jeg ikke sige,« siger han.

Sverigedemokraterna gjorde det generelt godt i Sydsverige.

Tal fra de 774 skånske valgdistrikter viste mandag eftermiddag, at partiet var Skånes næststørste med gennemsnitligt 23,6 procent af stemmerne.

Til sammenligning var tallet 17,6 procent for hele landet.