Skål: Macron kører med klatten - både politisk og ved bardisken

Emmanuel Macron beskyldes ofte for at være elitær eller ligefrem arrogant. Et par hånlige bemærkninger om jævne folk, som er sluppet ud mellem sidebenene under hans første måneder ved magten, tyder på, at der kunne være noget om snakken.

Alligevel foretrækker franskmændene klart at være i selskab med præsidenten, når det handler om en særdeles folkelig aktivitet.

Meningsmålingsinstituttet Ifop har spurgt folk, hvilken af landets politiske ledere de helst ville drikke en øl sammen med, hvis lejligheden bød sig, og Macron kommer ind på en sikker førsteplads.

44 pct. har lyst til at snuppe en pilsner med præsidenten, og blandt dem har 16 pct. rigtig meget lyst.

Han efterfølges af premierminister Édouard Philippe, mens man skal ned på fjerdepladsen for at finde rivalen fra præsidentvalgets anden runde, Front Nationals Marine Le Pen. Hende har kun 25 pct. lyst til at skåle med.

Meningsmålingsinstituttet Ifob har spurgt franskmændene, hvilke af de nævnte politikere de har meget, nogen, ringe eller slet ingen lyst til at drikke en øl med. Søjlerne angiver summen af de to føstnævnte kategorier.

For lederne af Frankrigs traditionelt regeringsbærende partier, socialisterne fra PS og de konservative Les Républicains, ser det endnu sløjere ud, fremgår det af Le Figaros gennemgang af undersøgelsen.

At Macron er franskmændenes foretrukne »drikkebroder«, ligger i naturlig forlængelse af et markant comeback i målingerne af deres tillid til ham i løbet af efteråret. Samtidig kan de være rimeligt sikre på, at der næppe ville opstå pinlig tavshed og mangel på samtale-emner.

I løbet af sine første otte måneder ved magten har Macron fået vedtaget 29 love med en arbejdsmarkedsreform, en antiterrorpakke og et indgreb mod de folkevalgtes fryns og privilegier som de vigtigste. Og han har ikke tænkt sig at sætte farten ned.

Ved det traditionelle nytårspressemøde onsdag tiltrak en lov, der skal straffe fake news, størst opmærksomhed. Men den er kun ét blandt en række potentielt debatskabende initiativer, som Macron planlægger at gennemføre i de første måneder af 2018 (se faktaboks).

Selvom Emmanuel Macron fra sin tidligste ungdom har været en benhård karriererytter, kan han også slappe af i festligt lag. Her under et besøg i Strassbourg for et par år siden, mens han endnu var økonomiminitser.

Franskmændene har da heller ikke tænkt sig at smalltalke om vind og vejr, hvis de fik chancen for en værtshussnak med præsidenten, viser undersøgelsen fra Ifob.

60 pct. ville benytte lejligheden til at diskutere landets fremtid med den økonomiske udvikling og reformerne af det politiske system som de vigtigste emner.

51 pct. ville tjekke præsidentens kendskab til og forståelse for almindelige menneskers virkelighed, mens 40 pct. ville afprøve hans »ægthed« som person, og 25 pct. bringe deres politiske hjertesag på bane.

Kun et fåtal angiver nysgerrighed efter at få mere at vide om præsidentens eller andre politikeres privatliv som motivation. Omend syv pct. indrømmer, at de nok ville benytte lejligheden til at få taget en selfie ved bardisken.

Alt i alt data, der vidner om franskmændenes politiske engagement og interesse for deres unge præsidents energiske forsøg på at trodse sin forgænger, Charles De Gaulles, resignerede konstatering af vanskelighederne ved at reformere et land med 246 forskellige oste.

Men ét tal må give anledning til panderynken i såvel Élysée-palæet som blandt oppositionspartiernes politikere:

Hele 18 pct. af de franskmænd, som Ifob har talt med, ville ikke gide at drikke så meget som en enkelt petite bière med nogen af deres folkevalgte repræsentanter.