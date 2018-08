Sexslaver reddet fra underjordiske horehuse

Colombia redder 49 sexslaver i underjordiske natklubber

Næsten 50 kvinder er blevet reddet fra sexslaveri i turistbyen Cartagena i Colombia.

Kvinderne blev smuglet gennem underjordiske tunneler for at arbejde som sexslaver på natklubber.

Det oplyser den colombianske anklagemyndighed.

Ofrene tæller 26 kvinder fra Colombia og 23 kvinder fra Venezuela.

Ifølge anklagemyndigheden blev de tvunget til at arbejde som prostituerede på natklubber placeret i kældre forbundet af en række tunneler.

De blev lokket dertil med falske løfter om arbejde, før de blev holdt i fangenskab under »farlige forhold«. Det fortæller statsanklager Mario Gomez på en pressekonference mandag.

Ofrene blev frataget deres pas og identitetspapirer af et netværk af alfonser involveret i »seksuel udnyttelse af kvinder«.

En række ransagninger resulterede i 18 anholdelser i forbindelse med sagen i sidste måned.

Statsanklager Mario Gomez fortæller, at politiet er tæt på at fange bagmændene. Når myndighederne får fat på dem, vil de blive sigtet for menneskehandel og sexslaveri.

Samtidig fortæller Gomez, at »de geografiske korridorer tæt på den caribiske kyst«, herunder Cartagena, leverer »størstedelen af sexturismen« i Colombia.

Udenrigsministeriet i USA har beskrevet Colombia som »et destinationsland for mænd, kvinder og børn, der udsættes for sex- og menneskehandel«.

/ritzau/AFP

Turnbull forbliver australsk premierminister efter udfordring

Det står tirsdag klart, at Malcolm Turnbull beholder jobbet som Australiens premierminister efter at være blevet udfordret af indenrigsminister og partifælle Peter Dutton.

Udfordringen kom, da Turnbull under et møde i Det Liberale Parti tirsdag morgen erklærede sin stilling for ledig, efter at der i ugevis er blevet spekuleret i, om han har støtter nok blandt sine egne, og at Dutton vil have hans job.

Senere på dagen holdt partiet så en skriftlig afstemning. Den vandt Malcolm Turnbull med 48 stemmer mod Peter Duttons 35, skriver nyhedsbureauet AFP.

»Resultatet af afstemningen er, at Malcolm Turnbull er valgt som leder af Det Liberale Parti,« siger partifælle Nola Marino til de fremmødte journalister.

Adspurgt hvad Turnbull sagde, da han havde vundet, svarer hun:

»Han takkede sine kolleger for deres støtte.«

Da det stod klart, at det ikke var lykkedes Peter Dutton at vælte Turnbull af pinden, indgav han sin opsigelse.

Ifølge Sky News skal Dutton have afvist et tilbud fra Turnbull om at blive på ministerholdet.

»Det er ikke forbi endnu,« siger Sky News' journalist i Australien Ashleigh Gillon, der samtidig påpeger at Turnbull kun vandt med syv stemmer.

Konflikten kulminerede mandag, da Turnbull blev tvunget til at droppe planer om at skrive et overordnet mål for reduktion af drivhusgasser ind i lovgivningen. Det skete på grund af manglende opbakning til forslaget blandt hans liberale kolleger.

Miljøminister Josh Frydenberg havde forud for afstemningen advaret mod at afsætte Malcolm Turnbull, eftersom det ville skabe frustration blandt vælgerne mindre end et år før valget.

Havde Peter Dutton vundet afstemningen, var han blevet den sjette premierminister i Australien på 11 år.

/ritzau/

Kina får Taiwan til at bryde sine bånd til El Salvador

Selvstyret Taiwan har tirsdag mistet endnu en allieret til Kina efter at have brudt sine diplomatiske forbindelser til El Salvador.

Bruddet med det mellemamerikanske land efterlader Taiwan med kun 17 allierede lande verden over, eftersom stadig flere lande knytter tættere bånd til Kina. Mange af Taiwans tilbageværende allierede er fattige lande i Mellemamerika og Stillehavet som eksempelvis Belize og Nauru.

Vi er ikke villige til at fortsætte pengekonkurrencen med Kina,« siger Taiwans udenrigsminister, Joseph Wu, på et pressemøde.

Han forklarer, at El Salvador gentagne gange har bedt Taiwan om »massiv finansiering« til et havneprojekt, hvilket taiwanerne ikke har været villige til at give, eftersom det ville efterlade begge lande med gæld.

»Pres fra Kina vil kun gøre Taiwan endnu mere fast besluttet på at fortsætte vores vej mod demokrati og frihed,« siger Joseph Wu.

I en TV-transmitteret tale forklarer El Salvadors præsident, Sanchez Ceren, at hans land har brudt forbindelserne med Taiwan for i stedet at etablere nye diplomatiske forbindelser med Kina.

Taiwan beskylder Kina for at lokke selvstyrets venner væk med tilbud om generøse hjælpepakker. Kina benægter dette og siger, at Taiwan er en del af Kina uden ret til formelle diplomatiske forbindelser til andre lande.

Nyheden om El Salvador kommer, imens Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, er ved at afslutte en højprofileret tur til Latinamerika. Turen omfatter også flere stop i USA, hvilket har medført bred kritik fra Kina.

Kinas fjendtlighed over for Taiwan er vokset, siden Tsai Ing-wen vandt præsidentposten i januar 2016. Den kinesiske regering frygter, at hun ønsker at presse på for øens formelle uafhængighed.

Præsidenten har dog flere gange sagt, at hun ønsker at opretholde status quo.

El Salvador er det femte land, der bryder med Taiwan, siden Tsai Ing-wen kom til magten, efter Burkina Faso, Den Dominikanske Republik, Sao Tomé og Principe og Panama.

/ritzau/Reuters