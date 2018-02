Sexskandale får topatleter på banen: Vi blev sultet og skulle træne med brækkede knogler

Den tidligere OL-læge Larry Nassar blev i slutningen af januar idømt op mod 175 års fængsel for adskillige overgreb på amerikanske gymnaster, og i alt har 169 piger og kvinder fortalt, at Nassar har misbrugt dem.

I forlængelse af den skandale har 13 tidligere OL-atleter og tre trænere ladet sig interviewe af Associated Press, og deres historie bidrager bare yderligere til den skrækkelige historie.

Ikke mindst retter artiklen en skarp kritik mod toppen af det amerikanske forbund med ægteparret og trænerteamet Bela og Martha Karolyi i spidsen for en kultur, der i tre årtier handlede om at vinde for enhver pris.

Om så pigerne havde brækkede knogler eller andre skader, blev de tvunget til at træne, og hvis de ikke makkede ret, blev de sultet og også latterliggjort, hvis de fik deres mestruation.

Og lægen Larry Nassar gjorde intet for at stoppe Bela og Martha Kaolyi, da han selv udnyttede pigerne seksuelt.

»Han var deres lille dukke. Han lod os træne med skader. De fik, hvad de ville have, han fik, hvad han ville have,« siger den tidligere atlet Jeanette Antolin.

Den tidligere gymnast Mattie Larsson, der også er blevet udnyttet af Larry Nasser og har været blandt vidnerne under retssagen, blev beordret til at træne med en brækket ankel af landstræner Martha Karolyi.

»Martha, lod du Larry være på holdet, fordi han var en god læge? Eller skyldtes det, at han lod os konkurrere, selv om vi var skadet, fordi han var villig til at holde på dine hemmeligheder,?« sagde Larsson i retten til Martha Karolyi, der har indrømmet, at hun i 2015 fik et opkald fra den tidligere direktør i den amerikanske gymnastikforening, Steve Penny, der fortalte om Larry Nassars seksuelle misbrug.

Det sidste kapitel i den sag er vist ikke skrevet.