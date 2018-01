Set fra Trumps luksushotel: Er præsidenten gal eller genial?

Præsident Donald Trump serverer ikke blot en fremragende morgenmad.

Servicen er også helt i top på »Trump International Hotel« i Washington D.C. få hundrede meter fra Det Hvide Hus. I salonen indrettet med babyblå chaiselonger, marmorborde med guldben og en syv meter høj bar med en udstilling af fine glaskarafler ses denne morgen kun smilende tjenere.

En af dem serverer en indbydende omelet med skinke for Berlingske. Samt en af Trumps specialiteter – fire stykker bacon, der hænger på et træstativ fastgjort med tøjklemmer på en kobbertråd, som var det vasketøj på en tørresnor. Tjeneren varmer kødet med en lille flammekaster, for at den salte smag kan træde mere i karakter. Alt er perfekt.

Men så er det, at jeg skaber en pinlig scene.

Min tallerken, der er kommet for langt ud på kanten af bordet, vipper pludselig lodret i vejret, så al morgenmaden vælter ned i mit skød.

»Skidt med det, du blev blot begejstret over vores bacon,« affejer overtjeneren episoden og tilføjer overskudsagtigt:

»Jeg er sikker på, at resten af din dag bliver fantastisk. Ja, hvem ved, måske møder du endda den amerikanske præsident!«

Hotel vækker kritik

Som gæst bliver man behandlet godt på »Trumps International Hotel«, men det ændrer ikke på, at hotellet med 263 værelser og hovedstaden Washingtons største balsal har været et af de helt store stridspunkter siden Donald Trumps indsættelse som præsident den 20. januar sidste år.

Hotellet har til huse i en historisk posthusbygning, som er ejet af skatteborgerne, men som Trump har sikret sig en 60-årig lejekontrakt på. Han åbnede hotellet i september 2016 – kort før præsidentvalget – efter en renovering til halvanden milliard kroner.

Mens Trump-tilhængere strømmer til for at hænge ud i baren med champagne, står hotellet for kritikere som symbolet på en korrumperet og ulovlig sammenblanding af præsidentembedet og Trumpfamiliens forretningsimperium og brand. For USAs forfatning forbyder præsidenten at tage imod betalinger fra udenlandske regeringer. Men hotellet tiltrækker masser af diplomater. Blot en uge efter præsidentvalget blev 100 diplomater fra hele verden bespist på hotellet, mens de lyttede til en salgstale om, hvordan deres delegationer og VIP-gæster kunne bo her under besøg i byen.

»Hvorfor skulle jeg ikke bo på hans hotel, så jeg kan sige til den nye præsident: Jeg elsker dit hotel!« sagde en asiatisk diplomat dengang til Washington Post.

Siden har diplomater boet på hotellet, hvor suiterne koster knap 40.000 kroner per nat, og den dyreste vin – en »Screaming Eagle« fra 2014 – løber op i 35.000 kr.

For at skærme sig mod anklager om brud på USAs forfatning overdrog Trump kort før sin indsættelse den daglige ledelse af sit forretningsimperium til sine to sønner. Men det har ikke forhindret stævninger. Lige før jul kunne Trump dog glæde sig over, at en dommer afviste, at præsidenten bryder forfatningen ved fortsat at eje og tjene penge på sine forretninger. Afgørelsen menes at være den første i 230 år, der fortolker forfatningens ord om, at en præsident ikke må modtage vederlag fra fremmede magter.

Men der er fortsat to udestående stævninger af lignende karakter, samtidig med at Trumps præsidentskab har gjort hans hotel til en blomstrende forretning.

Normalt opererer luksushoteller med underskud de første par år, men »Trump International Hotel« var ifølge Wall Street Journal i stand til at banke hotellets værelsespriser op allerede i de første måneder efter indsættelsen. Hotellet havde ifølge Washington Post kalkuleret med et tab på 2,1 mio. dollar i de første fire måneder af 2017. I stedet havde det et overskud på knap to mio. dollar.

Trump har højtideligt lovet at donere alt overskud fra udenlandske regeringer til statskassen. Men som kritikere påpeger, så lovede han også at offentliggøre sine selvangivelser – hvilket han i dag afviser. Samtidig har Trump-organisationen skriftligt instrueret sit personale om, at det vil være et brud på privatlivets fred at spørge gæster på Trumps mange hoteller og golfresorts, om de repræsenterer en udenlandsk regering.

For kritikere er det et bevis på, at Trump profiterer tykt på udenlandske regeringer og handler i strid med forfatningen. For tilhængere er det omvendt et bevis på præsidentens genialitet og hans enestående evne til på samme tid at lede landet og drive forretning.

Anspændt Mr. Michael

Som i hotellets kælderetage hvor Ivanka Trump, præsidentens datter, tilbyder en god massage.

Hendes spa- og massagesalon er som et tempel af velvære. Man modtages af personale, der kun hvisker, og på den måde bringes man øjeblikkeligt på distance af dagligdagens støj og ind i en verden af tilbagelænet ro. Det hele akkompagneres af meditationsmusik, der suser stille som en vesterhavsbrise ud af højttalerne.

Inden massagen står den på dampbad. Fint rullede hvide vaskeklude til at tørre ansigtet med efter badet ligger på en bund af isterninger og kviste af rosmarin i en champagnekøler. Derefter ledes man ind i en hule med buede lofter kun oplyst af stearinlys og med skåle og fade med nødder, oste, vindruer og appelsiner.

På den opvarmede briks i massagerummet er det naturligvis ikke Ivanka Trump personligt, der står for massagen. Men det gør under alle omstændigheder godt, og snart er det pinlige optrin fra morgenbordet glemt.

»Mr. Michael, din krop er så anspændt,« hvisker massøsen mig i øret efter at have taget de første greb på min ryg.

Trumps anspændte forhold til magten

Anspændt har Trumps forhold også været til stort set alle institutioner i USA i det forløbne år. Ikke mindst på grund af hans strøm af angreb formuleret på Twitter.

Op til årsdagen for Trumps indsættelse har debatten braget løs om, hvorvidt Trump er gal, måske dement og i det hele taget uegnet til at bestride præsidentembedet. Selv har Trump til sit forsvar kaldt sig selv for et »stabilt geni«. Debatten om hans mentale tilstand er blusset op på ny på grund af den nye bog »Fire and Fury«, der beskriver en præsident, som har svært ved at læse og at holde koncentrationen fanget mere end et øjeblik. Men som til gengæld er opfarende.

Trump har det seneste år i skarpe og ofte sarkastiske vendinger angrebet alt fra dommere til Kongressen, egne partifæller, sin egen justitsminister, sin egen udenrigsminister, sine egne efterretningstjenester, NATO, sorte fodboldstjerner, sin forgænger Barack Obama, allierede og navngivne medier, TV-værter, skuespillere og komikere. Ja, selv sit eget land, USA, har han langet ud efter for at forsvare Ruslands præsident, Vladimir Putin. Noget, der skaber stor bekymring også hos republikanerne langt ind i hans eget parti.

»Der er masser af mordere. Tror du, at vores land er så uskyldigt?« lød det fra Trump, da han på Fox News blev præsenteret for, at Putin er »en morder«.

Præsidentens anklager har ofte været faktuelt forkerte. Som da Trump hævdede, at der havde været flere til hans indsættelse som præsident end til Barack Obamas. Luftfotos dokumenterede det modsatte. Og det vakte opsigt, da Trumps særlige rådgiver Kellyanne Conway efterfølgende forsvarede sin præsident med, at Trump-administrationen opererede med »alternative fakta«. Washington Post konstaterer i et faktatjek, at Trump det seneste år er kommet med over 2.000 falske eller misledende påstande.

Forretningsmanden Trump havde i det forløbne år også svært ved at manøvrere politisk i Kongressen. Mest ydmygende for præsidenten blev det, da Republikanerne i sommer måtte opgive at erstatte sundhedssystemet Obamacare med en ny sundhedslov trods republikansk flertal i begge af Kongressens kamre.

Men efter at have fået sin første store sejr i Kongressen i hus lige før jul med en historisk skattereform, den første gennemgribende ændring af USAs skattesystem i tre årtier, kan præsident Trump endelig være slået ind på en mere sejrrig kurs op mod efterårets midtvejsvalg til USAs kongres.

Omvendt truer den udpegede »særlige undersøger«, Robert Muellers, kulegravning af muligt ulovligt samarbejde mellem Trumps kampagnestab og Rusland under valgkampen med at trække præsidenten ned. Fire personer, herunder Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn, er foreløbigt sigtet.

Trump på skærmen

Uanset hvad, kan Trump glæde sig over, at forretningen ruller derudaf på hans hotel i Washington.

Kvinder i store pelse står i kø til aftenrestauranten »BLT Prime« med mad tilberedt under kokken David Burke.

Fra restauranten er der udsigt til et gigantisk amerikansk flag, der hænger over den syv meter høje bar. Og dér, midt i baren, dukker Donald Trump – som spået af overtjeneren – pludselig op. Dog ikke personligt. Men på en TV-skærm. I en udsendelse fra Fox News, hans egen yndlingskanal, midt i hotellet, der lever godt af hans præsidentskab.

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA