Selvmordsbomber spiller journalist og dræber fotografer i Kabul

To selvmordsbomber har kostet mindst 25 mennesker livet i et centralt kvarter i den afghanske hovedstad, Kabul, mandag morgen. Mindst 45 meldes såret ifølge talsmand Hashmat Stanekzai ved politiet i byen.

Blandt de dræbte er en fotograf fra det franske nyhedsbureau AFP og en kameramand fra et lokalt medie. En fotograf fra nyhedsbureauet Reuters er lettere såret af granatsplinter.

Det franske nyhedsbureau AFP skriver på Twitter, at dets fotograf Shah Marai blev dræbt.

Islamisk Stat hævder at stå bag bomberne.

Angrebene, der menes at være koordineret, ramte i kvarteret Shash Darak, hvor Natos hovedkvarter og flere ambassader ligger.

Den første selvmordsbomber kom til stedet på motorcykel. Det andet angreb skulle ramme dem, som hastede til for at hjælpe ofrene for den første bombe, fortæller Stanekzai ifølge nyhedsbureauet AP.

Den anden selvmordsbomber ankom til fods. Han gik ifølge politiet ind i flokken af journalister, som var i færd med dækningen af den første bombe.

Han lod ifølge politiets talsmand som om, at han selv skulle rapportere fra angrebet. Stående blandt journalisterne detonerede han sin bombe.

Politichefen Dawood Amin siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at flere udenlandske kontorer er placeret i det område, hvor eksplosionerne fandt sted.

Området blev straks afspærret, og politiet er mandag eftermiddag i gang med at efterforske angrebene.

Mange tilskadekomne bliver mandag morgen behandlet på hospitalet Wazir Akbarkhan.

I sidste uge angreb Islamisk Stat (IS) et kontor for vælgerregistrering i Kabul. Omkring 60 personer blev dræbt. Og i sidste måned angreb IS en shiitisk helligdom i hovedstaden, hvor 31 blev dræbt.

