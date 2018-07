Selvmordsbomber dræber 12 ved vælgermøde i Pakistan

Peshawar. 12 mennesker blev tirsdag dræbt, da en selvmordsbomber angreb et vælgermøde i det nordvestlige Pakistan.

Blandt de dræbte var en kandidat til det kommende valg den 25. juli.

Mødet var arrangeret af det politiske parti ANP, der er modstandere af den militante bevægelse Taliban, i Peshawar.

Ud over de dræbte blev 50 såret under angrebet.

Foreløbig har ingen taget skylden for angrebet, der er den første alvorlige voldshandling forud for det kommende valg.

Video-optagelser fra stedet viser frivillige og politibetjente, der bærer de sårede til hospitalet efter eksplosionen.

Partiet ANP var også Talibans primære mål for angreb ved valget i 2013. Dengang blev partiets leder, Bashir Bilour, dræbt af en selvmordsbombe.

Ved tirsdagens angreb blev hans søn, Haroon Bilour, der stiller op til et provinsråd, dræbt.

Peshawar ligger i et område, der grænser op til Afghanistan, og som huser mange militante islamister.

Taliban-bevægelsen har i mere end et årti bekæmpet den pakistanske stat, hvilket har kostet titusindvis af mennesker livet.

Taleban ønsker, at det atombevæbnede Pakistan skal være en stat, der er styret under bevægelsens strengt islamistiske lov.

En række militære angreb mod Talibans højborge har lagt en dæmper på gruppens angrebslyst i regionen de seneste måneder.

I sidste måned blev Talibans leder i Pakistan, Mullah Fazlullah, dræbt i et amerikansk droneangreb.

Mullah Fazhullah havde taget skylden for de fleste angreb mod ANP ved valget i 2013.

Det pakistanske militær annoncerede tirsdag, at det vil udstationere 371.000 tropper for at sikre, at valget den 25. juli forløber fredeligt.

/ritzau/Reuters