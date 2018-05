Seks millioner tweets om Harry og Meghans bryllupsdag

Over seks millioner mennesker tweetede om prins Harrys bryllup med Meghan Markle. Det er tre gange flere end ved prins Williams bryllup for syv år siden.

Det franske firma Visibrain, som overvåger sociale medier, oplyser, at der fra sent fredag aften til sent lørdag aften blev sendt over 6,6 millioner tweets på globalt plan om det royale bryllup.

5,2 millioner af beskederne var delt under hashtagget #RoyalWedding.

I forbindelse med prins Williams bryllup med hertuginde Catherine af Cambridge den 29. april 2011 blev der sendt godt 1,8 millioner tweets. Twitter, der blev oprettet i 2006, var dengang relativt nyt.

Det mest delte tweet er fra Lucy Sempey, og det blev retweetet næsten 105.000 gange:

One day you’re 15 and posing outside Buckingham palace and 22 years later you’re marrying the Prince.



Unreal. #RoyalWedding pic.twitter.com/XCQvJAEXNw — Lucy Sempey (@LucySempey) 19. maj 2018

Det er et foto af Markle uden for Buckingham Palace som teenager med beskeden: - Dengang var du 15 år og blev fotograferet uden for Buckingham Palace, og 22 år senere bliver du gift med prinsen. Uvirkeligt.

Den royale familie har blandt andet på Twitter takket alle dem, som rejste til Windsor for at overvære brylluppet. Kongefamiliens Twitter-profil har lagt et tweet ud med tak til alle, som kom til Windsor og til dem, som fulgte brylluppet i Storbritannien, i Commonwealth og andre steder i verden

Thank you to everyone who came to Windsor and those who followed from around the UK, the Commonwealth, and the world today. Congratulations once again to the newly-married Duke and Duchess of Sussex. #royalwedding pic.twitter.com/SQWQg5ZsOq — The Royal Family (@RoyalFamily) May 19, 2018

Titusinder stod dagen igennem i de snævre gader i den historiske by for at få et glimt af brudeparret. Brylluppet blev transmitteret på tv i mange af verdens lande.

Bryllupsdagen blev afsluttet med en middag og et festfyrværkeri ved Frogmore House nær Windsor Castle. 200 af Meghans og Harrys nærmeste venner og familiemedlemmer deltog i middagen, som brudgommens far, prins Charles, var vært for.

Over 13 millioner mennesker fulgte BBC's dækning af brylluppet.

Prins Harry og Meghan, som nu er kendt som hertugen og hertuginden af Sussex, tilbragte natten på Windsor Castle. Parret ventes ikke at tage på bryllupsrejse med det samme. De har valgt at blive i Storbritannien indtil videre, men der fremsættes i medierne spekulationer om, hvor rejsen skal gå hen.

I bryllupsgave forærede prins Harry sin brud en ring med en akvamarin, som har tilhørt hans afdøde mor, Diana, prinsesse af Wales.

/ritzau/AFP