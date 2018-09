Scot Youngs datter bebrejder russerne: »Nej, far begik ikke selvmord«

Scot Youngs liv giver ikke meget mening, og hans død gør slet ikke.

»Far var ikke noget normalt menneske. Han fyldte så meget. Han kunne ikke leve et normalt liv,« siger hans datter.

»Han var sådan en stærk og mægtig mand. Jeg troede, at han var usårlig. Men som det viste sig – det var han ikke,« siger Sasha Young til Daily Mail.

Det er første gang, hun træder frem og fortæller sin historie.

Hun voksede op i »obskøn luksus«, som hun siger. Hun kørte med sin mor ind til Hermes og Dolce & Gabbana, og de købte garderober af tøj, som de fyldte deres Range Rover med; i stalden havde hun og søsteren 15 ponyer, og i garagen havde de 52 luksusbiler.

Og så en dag var det hele forbi. Far havde mistet alle sine penge, sagde han, og far og mor blev skilt. Der var truende stemmer i telefonen, flere af fars venner døde, og en kold eftermiddag faldt en 52-årig mand ned fra sin lejlighed på fjerde sal. Han landede oven på et spydgitter, som spiddede ham, og politiet måtte bagefter fjerne et helt parti af gitteret for at få ham fri.

Den stærke og mægtige mand var død. Scot Young var død.

Daughter of billionaire Scot Young who plunged to his death from fourth-floor balcony claims he was MURDERED by Russian mafiahttps://t.co/wgqgqZhjbk — The Scottish Sun (@ScottishSun) September 8, 2018

»Politi-sjusk«

Hans dødsfald er ét af 14 dødsfald, som britiske medier kæder sammen med Rusland, og politikere presser på for at få en kulegravning af dem alle. I sidste uge afviste politiet at efterforske sagerne på ny, deriblandt også Scot Youngs død, og den beslutning har fået Sasha Young til at stå frem.

Hun mener, at der er tale om politisjusk. Da hendes far 8. december 2014 faldt ned, tog det ikke betjentene mange øjeblikke at lukke sagen, fortæller hun. På stedet konstaterede de, at der var tale om selvmord, og de foretog ikke retstekniske undersøgelser. De kiggede ikke engang på overvågningsvideoerne.

Og hendes far var ikke en mand, som ville begå selvmord. Otte minutter før sin død ringede han til hende, og de talte afslappet sammen, siger hun til Daily Mail.

»Der var intet i hans stemme, som indikerede, at der var noget galt. Han spurgte, hvordan jeg havde det, og jeg spurgte, hvordan han havde det, og han sagde, at alt var godt. Vi blev enige om at snakke videre den følgende dag. Han lød hverken stresset eller ophidset,« siger hun

Herunder: Videoen viser den lejlighed i Marylebone i London, som den angiveligt fallerede Scot Young lejede for 4.000 pund om ugen. Han faldt fra fjerde sal og ned på gitteret nedenfor.

Løgn

For Sasha Young er det vigtigt at få fastslået, at hendes far ikke begik selvmord, og at han blev myrdet. Men det er ikke nødvendigvis det eneste vigtige spørgsmål – måske ikke engang det vigtigste.

Advokater har f.eks. opgjort, at Scot Young op gennem 00erne var god for 800 mio. pund – over seks mia. kr., skriver magasinet Tatler. Hvordan blev han så rig? I 2009 sagde han, at alle pengene var væk, og at han var falleret. Privatdetektiver, revisorer, advokater og domstole siger, at det er løgn, men de kunne ikke finde pengene. Så hvor blev formuen af?

Hele sagen har så mange lag, fordi Scot Young var en mand med så mange lag. som en af verdens førende privatdetektiver Burke Files siger til Tatler. Files er ekspert i at opspore forsvundne formuer, og Youngs ekskone hyrede ham under skilsmissesagen. Og pengene var der, men Young gemte dem af vejen gennem offshore-skuffeselskaber og via en stribe stråmænd, og alle spor endte bag et finansielt jerntæppe i enten Rusland eller i skattely, og selv Files var ikke i stand til at komme videre.

»Han var en mand, som havde en enestående mental styrke,« som Burke Files siger, og et langt stykke af vejen lykkedes det ham at tage alle ved næsen. Efter et retsmøde i skilsmissesagen i 2013 kom Young hen til Files og spurgte, om de kunne mødes og tale forretninger, når »alt det her er overstået«.

»Nej tak« svarede Files, »men jeg vil sige følgende: Du var langt den klogeste person i det retslokale.«

Herunder: BBC udsendte tidligere i år denne dokumentarudsendelse om skilsmissesagen mellem Michelle og Scot Young. Det er den mest omfattende i britisk retshistorie, fordi de mange penge er blevet væk.

»Fingeret selvmord«

Også i hans sygehistorie er der dobbeltbund i begivenhederne.

Da politiet konkluderede, at Young begik selvmord, pegede de bl.a. på hans skrøbelige mentale habitus. Han var i 2009 indlagt på et psykiatrisk sygehus i London. Han havde tilsyneladende forsøgt at begå selvmord. Men Berlingske har læst journalen fra den pågældende indlæggelse, og historien hænger ikke sammen. For det første var han ikke tvangsindlagt, men havde indlagt sig selv, og for det andet konstaterede lægerne, at hans sår i armen var overfladiske og ikke selvmorderiske i deres hensigt.

Youngs bedste ven, forretningsmanden Jonathan Brown, var den første, som talte med ham efter indlæggelsen, og »det var tydeligt, at »selvmordsforsøget« var et svindelnummer«, som Brown har sagt til Buzzfeed. Det var en måde, hvorpå han kunne gemme sig for vrede kreditorer.

Computerspor tyder på det samme. Young gav i 2008 sine to døtre en laptop hver. Den ene var hans egen aflagte laptop, og eksperter undersøgte senere dens skjulte såkaldte cache. Og ejermanden – fremgik det – havde søgt på, hvordan man simulerede en mental lidelse og et selvmordsforsøg, skriver Tatler.

Hvem var Scot Young? Scot Young var født i 1962 og voksede op i et socialt boligbyggeri i Dundee i Skotland. Gift med Michelle fra 1995 til 2009, og sammen har de døtrene Scarlet og Sasha. Efter 2009 var han i et forhold med fotomodellen og realitystjernen Noelle Reno. Karriere: Han begyndte som hustler i natklubbranchen i Skotland. Investerede i ejendomme og ramte ejendomsboomet i 1980erne. Det var hans første rigdom, og han og konen flyttede til London og blev en del af byens jetset. De levede hver dag, som om det hele kunne være forbi i morgen. Deres døtre fik ikke én pony, men 15; de fik ikke én hund, men fem. Og de købte ikke en almindelig McMansion, men et palæ med 80 hektar i rigmandsenklaven Wentworth Park uden for London. I 2001 solgte Young palæet til russeren Boris Berezovskij, og han blev Berezovskijs fixer. Han hjalp russeren med at få penge ind i den britiske økonomi via offshore-konti, og sammen investerede de i ejendomme. Det gik galt efter et fejlslagent ejendomseventyr i Moskva. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Farlig fixer

Så hvad skete der?

Buzzfeed offentliggjorde i 2017 sin store undersøgende artikel om Scot Young og 13 andre mystiske dødsfald, og i år har BBC og Tatler afsløret nye og vigtige sider af sagen. I juli tilføjede Youngs ekskæreste interessante detaljer i The Times, og nu kommer så Sasha Youngs forklaring.

Lagt sammen forskyder de fokus fra Youngs død til omstændighederne omkring hans død og ikke mindst »de andre«, som forfulgte ham op til døden.

Boris Berezovskij er en nøgleperson i den historie. Han var Ruslands næstrigeste mand og hjalp i 2000 Vladimir Putin til magten, men de blev kort efter rygende uvenner, og Berezovskij flygtede til London. Han mødte Scot Young, som blev hans »fixer«, og sammen bevægede de sig i den mørke ende af gråzonen. I 2005 investerede de i et boligprojekt i Moskva – »Project Moscow« – som de kunne tjene milliarder af dollar på. Alt foregik via offshore-skuffeselskaber og i kompagniskab med russiske politikere, gangstere og efterretningsagenter, som bevægede sig i den grå ende af mørkezonen.

"Dødens ring" De var en gruppe på fem forretningsmænd. Der var Scot Young, Borisr Berezovskij, Paul Castle, Robert Curtis og Johnny Elichaoff. I de hujende 00ere blev gruppen i det londonske jetset kendt som »Cipriani Five« opkaldt efter den fashionable restaurant, hvor de spiste, drak og gjorde hinanden rige på ejendomsspekulationer i skyggeøkonomien. 15 år senere har britiske medier givet dem et andet og knap så besnærende navn: »Ring of Death« – Dødens ring. For mellem 2010 og 2014 døde de alle sammen – de begik alle sammen officielt selvmord, og deres advokat, Stephen Curtis, døde også. Han styrtede ned med en privathelikopter, som Telegraph har beskrevet. Medier som Buzzfeed og også politikere og andre kritikere mener, at Rusland står bag dødsfaldene og andre dødsfald, men britisk politi har igen i sidste uge nægtet at genoptage sagerne. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Projekt Moskva

Og her begyndte det at gå galt. For Berezovskij fortsatte sin kampagne mod Putin, og i 2006 slog regimet igen. Berezovskij blev sigtet for forrædderi og efterlyst internationalt, og de russiske myndigheder begyndte at efterforske »Project Moscow.« Pengemaskinen grusede til og gik i stå. Indestående blev frosset, konti lukkede, lån blev annulleret eller tilbagekaldt, dubiøse russere tabte deres penge, og Young skulle personligt redde, hvad han kunne redde.

I de to laptops, som han i 2008 gav sine døtre, fandt analytikere spor af, hvad han gjorde. Young førte 400 mio. pund ind i et cirkus af anonyme selskaber og stråmænd, og han hævdede, at han var falleret. Men han levede ikke som en falleret mand; han levede som en konge, som Tatler har beskrevet. Lejligheden i Marylebone i London kostede 4.000 pund om ugen, og hans privatforbrug nåede i visse uger op på 60.000 pund om ugen, alt sammen betalt med kontanter. Under skilsmissesagen beordrede en dommer ham til at fortælle, hvor formuen var gemt, men han nægtede – og fik seks måneders fængsel for foragt for retten.

Sasha Young spurgte ham senere, hvorfor han ikke bare fortalte, hvor pengene var. »Det er kompliceret,« svarede han ifølge Daily Mail.

Herunder: Efter bruddet med sin kone, Michelle, i 2009 havde Scot Young et forhold til modellen og realitystjernen Noelle Reno. Hun fortalte i forrige måned sin historie

Four years ago, the businessman Scot Young fell to his death from his London penthouse. His ex-fiancée explains why she believes he was driven to suicide by the Russian mob https://t.co/95cht1buGd pic.twitter.com/5KI6xEf0UG — The Sunday Times Magazine (@TheSTMagazine) July 1, 2018

»De andre«

Han var tydeligvis bange for, at andre skulle finde ud af, hvor pengene var, og hvis han indrømmede offentligt, at han havde penge, ville de klemme dem ud af ham. Og det var ikke ekskonen, han var bange for. BBC har offentliggjort en optagelse, hvor han tilbyder hende 20 mio. pund for at droppe sagen og tie. Nej, han var bange for »de andre«, og han var så bange for dem, at han i 2009 angiveligt fingerede et selvmordsforsøg og i 2013 gik i fængsel frem for at fortælle sandheden; og han var så bange, at han i 2012 søgte beskyttelse hos den britiske mafiaboss Patrick Adams, skriver Buzzfeed. En privatdetektiv har overvågningsbilleder af mødet mellem Adams og Young, og Berlingske har læst rapporten. Wikipedia beskriver Adams som »en af de mest voldelige personer i organiseret britisk kriminalitet.«

Politiet siger, at det er muligt, at »de andre« drev Young til selvmord, men at han selv sprang ud ad vinduet 8. december 2014. Kritikerne, deriblandt Sasha Young, siger, at det er umuligt. En mand kan ikke kravle med hovedet først ud ad et vindue, som kun kan åbnes 50 centimeter – slet ikke en mand, der er livsensræd for højder. Og hvorfor var der kradsemærker i vindueskarmen, og hvorfor havde Young sår i ansigtet og mærker på arme, håndled og fingre? »De andre« gjorde det, siger kritikere.

Og det er dér, hvor striden står og foreløbigt ender. Drev »de andre« ham til selvmord? Eller dræbte de ham? Spørgsmålet er vigtigt, men der er et andet spørgsmål, som til syvende og sidst synes lige så vigtigt:

Hvem er »de andre«?