Schweiz tager bladet fra munden om russisk spionage: »Hver fjerde diplomat er spion«

Det tog sin tid, men nu er schweizernes tålmodighed sluppet op.

De seneste år har landet ellers været en undtagelse i Europa, når det gælder forholdet til Rusland.

Schweiz har bakket op om nogle - men ikke alle - EUs sanktioner mod Kreml, og landet udviste ikke - som blandt andre Danmark gjorde - russiske diplomater i protest mod et giftangreb i Storbritannien tidligere på året.

Men de seneste dage er den forsonlige kurs kommet under voksende pres.

Der gik for alvor hul på ballonen, da det schweiziske udenrigsministerium søndag udsendte en skarp advarsel. Moskva skal »omgående indstille sin spionage på vort territorium,« skriver ministeriet.

Baggrunden er en stribe afsløringer af russisk spionage mod et land, der historisk har forsøgt at forholde sig neutralt i storpolitiske opgør. De nye oplysninger peger på tilsyneladende forbindelser mellem russiske operationer i Schweiz og nervegiftsagen fra Salisbury.

Doping og nervegift var mål

Allerede tidligere på måneden oplyste britisk politi, at de to hovedmistænkte havde besøgt Schweiz forud for attentatforsøget på den russiske eks-agent Sergej Skripal i marts.

Det har de schweiziske myndigheder nu bekræftet.

Ifølge avisen Sonntagszeitung besøgte de to russere Geneve i alt seks gange op til aktionen i Storbritannien. De to mistænkte hævdede selv i sidste uge på russisk tv, at besøgene skyldes, at de er rejsende i kosttilskud til sportsfolk.

Ifølge de schweiziske myndigheder rejste Aleksander Petrov og Rusland Bosjirov til Schweiz mindst seks gange op til attentatforsøget på den russiske eks-spion Sergej Skripal. Her ses de to mistænkte på overvågningsbilleder fra Storbritannien.

Den sag er imidlertid kun toppen af isbjerget. For fredag løftede myndighederne sløret for en hidtil ukendt russisk operation i landet.

To andre russiske agenter blev således anholdt i en koordineret operation med hollandske og britiske myndigheder i marts, oplyser den schweiziske efterretningstjeneste FIS. Anholdelsen skete i den hollandske by Haag. De to blev senere udvist til Rusland.

Ifølge schweiziske medier var de to involveret i både spionage og cyberangreb. De skulle have spioneret imod det anerkendte Spiez-laboratorie i Bern, et af verdens førende inden for analyse af giftstoffer.

Laboratoriet har således bidraget til den uafhængige undersøgelse af prøver af den nervegift, der blev fundet på ofrene i Salisbury.

Tillidsbrud får følger

Men ikke nok med det. Lørdag oplyste den schweiziske anklagemyndighed, at de samme agenter er mistænkte i en sag om cyberangreb i marts 2017.

Dengang ramte et hackerangreb anti-dopingagenturet WADA, efter agenturet havde konkluderet, at flere end 1.000 russiske sportsfolk var indblandet i systematisk doping.

Den russiske ambassade i Schweiz afviser anklagerne som grundløse og kalder det mistænkeligt, at sagerne først kommer frem efter seks måneder.

»Hvorfor skriver de kun om det nu? Det er meget mistænkeligt,« skriver ambassaden i en erklæring.

Men afsløringerne er så alvorlige, at de allerede har slået skår i forholdet til det neutrale land.

Sagen har dermed fællestræk med Moskvas nylige konflikt med den traditionelle allierede, Grækenland, der i juli udviste to russiske diplomater.

Ifølge schweiziske medier anslår landets regering i en intern rapport, at en ud af fire russiske diplomater i Schweiz er spioner.

Simon Kruse er Berlingskes korrespondent i Rusland