Savnet passagerbåd havde måske 100 om bord

En passagerbåd, som forvandt ud for østaten Kiribati i Stillehavet for 11 dage siden, kan have haft 100 mennesker om bord, oplyser myndighederne, efter at det hidtil har været antaget, at der var omkring 50 om bord.

Færgen MV Butiraoi har været savnet siden den 18. januar, hvor den forlod øen Nonouti med retning mod hovedstaden Tarawa - en sejltur på to dage. Øriget består af atoller og rev fordelt over et enormt havområde.

Færgen havde ifølge medierapporter omkring 50 mennesker om bord, men præsident Taneti Mamau siger ifølge Radio New Zealand mandag, at der kan have været helt op til op til 100 om bord.

Under eftersøgningen efter den forsvundne færge er otte overlevende blevet fundet drivende rundt på en gummiflåde. De blev samlet op af et fiskerifartøj, og de har fortalt, at de havde drevet omkring på havet fire døgn uden drikkevand.

Paul Craven, som koordinerer redningsindsatsen fra Wellington, siger, at New Zealands luftvåben har udvidet eftersøgningsområdet, efter at redningsflåden med de overlevende blev fundet.

»Der er måske en redningsbåd med overlevende. Vi er fortsat optimister,« siger talsmænd for New Zealands flyvevåben.

USA og Australien deltager i eftersøgningen efter overlevende, og der er allerede blevet overfløjet et område på over 350.000 kvadratkilometer - et område, der næsten er på størrelse med Tyskland.

Mamau sagde, at hans regering ikke fik kendskab til det savnede fartøj før fredag. Han siger, at hans regering har hørt rapporter om, at den 17 meter lange katamaran ikke var søstærk.

Den 17,5 meter lange trækatamaran med navnet »MV Butiraoi« skulle tilbagelægge 260 kilometer på havet.

Det forarmede Kiribati, der består af 33 øer og har 110.000 indbyggere, ligger knap 3500 kilometer nordøst for Fiji.

/ritzau/dpa