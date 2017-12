Saudisk kronprins står bag købet af »verdens dyreste hjem«

Det vækker opsigt, når et slot som Chateau Louis XIV bliver solgt til 300 millioner amerikanske dollar – eller hvad der svarer til næsten 1,9 milliarder danske kroner. Og det vækker endnu mere opsigt, når køberen er ukendt.

Siden det overdådige slot, der er blevet kaldt for »verdens dyreste hjem«, blev solgt for to år siden, har netop detaljen om køberen manglet.

Indtil nu.

Læs også Saudi-Arabien holder 159 bag tremmer i stor korruptionssag

Den amerikanske avis New York Times har undersøgt salget og kan på baggrund af dokumenter og interviews afsløre, at det er den saudiske kronprins Mohammed bin Salman, der har købt slottet vest for Paris.

Købet af den ekstravagante ejendom er dermed endnu en investering i milliardklassen foretaget af Mohamed bin Salman, der tidligere har gjort sig bemærket med købet af en yacht til 500 millioner dollars og et Da Vinci-maleri til 450 millioner dollars, skriver avisen. Og det sker, mens den saudiske tronarving Mohammed bin Salman de seneste har måneder stået i spidsen for omfattende reformer i det saudiske kongedømme, herunder et storstilet opgør med korruption i den saudiske elite. Sidstnævnte førte til arrestationer af tidligere ministre og prinser. Samtidig har han talt om finanspolitiske stramninger.

Læs også Et sympatisk eller strategisk gearskifte? »Saudi-Arabien vil aldrig blive det samme igen«

»Han har forsøgt at opbygge et image omkring sig selv om - med en rimelig succes - at han er anderledes, at han er en reformator, i det mindste en social reformator, og at han ikke er korrumperet,« siger Bruce O. Riedel, en tidligere C.I.A. analytiker og forfatter til en bog om kogendedømmet til New York Times:

»Og dette er et hårdt slag for det billede,« siger Bruce Riedel med henvisning til den ekstravagante ejendomshandel.

Ifølge New York Times er ejendomshandlen foregået gennem selskaber i Frankrig og Luxembourg, der er ejet af virksomheden Eight Investment Company, som ledes af af chefen for den saudiske kronprins personlige organisation.

Læs også Saudi-Arabiens kronprins har smidt en bombe midt i flokken af fundamentalister

Den saudsike kronprins Mohammed bin Salmans opgør med korruption og med strenge regler for kvinder i hjemlandet høster dog ros i dele af den saudiske befolkning, skriver New York Times. Men samtidig mener kritikere, at eksempelvis massearrestationer snarere er et udtryk for en politisk udrensning.

Jyllands-Posten, der har også har beskrevet ejendomshandlen, har talt med den saudiske prins Khaled bin Farhan al-Saud, som i ti år har levet i eksil på grund af sin kritik af styret.

Han mener ikke, at omverdenen i længden køber kronprinsens løfter om at ville stoppe korruption nepotisme:

»De gennemskuer, at krop og hoved ikke hænger sammen – og at kronprinsen selv er den mest korrupte af alle,« siger han til Jyllands-Posten.

Selve slottet blev bygget i 2009 og har omkring 5000 kvadratmeters beboligt areal og indeholder alt fra en biograf til et gennemsigtigt undervandskammer, hvor man kan se fiskene svømme omkring.