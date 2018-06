Saudi-Arabiens kvinder må endelig køre bil - men aktivisterne, der gjorde det muligt, er blevet sendt i fængsel

Tag ikke fejl. Få kvinder i verden har færre rettigheder end de saudiske.

Søndag tager landet dog et skridt ind i nutiden, når Saudi-Arabien giver kvinder lov til at køre bil. Men en række af de kvinder, der i årevis er gået forrest i den farlige kamp for deres ret til at sætte sig bag et rat, er den seneste måned blevet arresteret og smidt i fængsel.

Forløbet sætter en fed streg under det paradoks, der er Saudi-Arabien anno 2018: Den ambitiøse kronprins Muhammed bin Salman har sat sig i spidsen for en omfattende modernisering af det konservative kongedømme. Han taler åbent om, at kvinder ikke behøver være tildækkede og har lempet en række sociale restriktioner. Men samtidig er tolerancen for kritik af regimet muligvis mindre end nogensinde.

De seneste uger har saudisk politi fængslet 19 aktivister og beskyldt dem for at »undergrave kongedømmets sikkerhed«. Størstedelen af de fængslede aktivister er kvinder. De tæller blandt andre Loujain al-Hathloul og Eman al-Nafjan, der længe har råbt op om Saudi-Arabiens kvindeundertrykkelse i blandt andre vestlige medier. Begge aktivister har tidligere lagt videoer på Youtube, hvor de kører bil, mens det stadig var strafbart.

Absurd situation

Amnesty International har været i kontakt med de fængslede aktivisters familier. Og Amnestys Saudi-researcher Kareem Chehayeb er dybt bekymret for deres fremtid.

»De er ikke blevet præsenteret for en tiltale. Men anklagerne mod dem er dybt alvorlige. Det er helt absurd,« siger Kareem Chehayeb, som frygter, at aktivisterne kan få meget lange fængselsstraffe.

Han anerkender, at Saudi-Arabien det seneste år har gennemført en lang række reformer, der giver de undertrykte saudiske kvinder en anelse mere råderum: Foruden tilladelsen til at køre bil, må kvinder nu blandt andet gå til koncerter, gå i biografen, overvære sportskampe og melde sig ind i den saudiske hær.

FAKTA: Det har Saudi-Arabiens kvinder stadig ikke lov til Alle kvinderwww i Saudi-Arabien skal en wali - en mandlig »vogter«. Det kan eksempel være deres far, bror, ægtemand. Uden vogterens tilladelse kan kvinder blandt andet ikke: Åbne bankkonto og styre deres egen økonomi.

Rejse ud af Saudi-Arabien

Gifte sig eller blive skilt.

Det er desuden forbudt for kvinder at befinde sig i det offentlige rum uden af være tildækket fra top til tå.

På restauranter, i offentlig transport og flere andre steder, må kvinde kun opholde sig i »familieområder« og må ikke omgås enlige mænd. Kilder: BBC, Al Jazeera. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Men de fremskridt må ikke overskygge, at det saudiske regime på daglig basis begår alvorlige menneskerettighedskrænkelser, understreger Kareem Chehayeb. Han vurderer, at det saudiske regime slår ned på kritik end nogensinde før.

»Måske alle de her reformer, har fået regimet til at føle sig mere sårbart. Tidligere var der en anelse luft til at kritisere kongehuset. Men det lader til at være fuldstændig forsvundet,« siger Amnesty-medarbejderen.

Frygter for vogter-systemet

Den seneste tids anholdelser kan være et udtryk for, at der er splittelse internt i den royale familie, vurderer Martin Hvidt, der følger udviklingen i Saudi-Arabien tæt som professor i mellemøststudier på SDU. Dele af kongehuset synes formentlig, at Mohammed bin Salmans reformtempo er alt for højt og ønsker at slå bremserne i.

»Vi kan ikke tænke på regimet som en samlet enhed. Sådanne ændringer i samfundet, sker ikke uden sværdslag mellem de forskellige fraktioner,« siger han.

Én ting er, at kvinder får lov til at køre bil. Det kan de ministerier, der har med de religiøse anliggender nok acceptere, mener Martin Hvidt. Men de frygter formentlig, at kronprinsens reformvenlighed kan føre til et opgør med det fundamentale vogter-system, som det sociale liv i Saudi-Arabien roterer om: Alle kvinder i Saudi-Arabien skal have en mandlig vogter - en bror, en far eller en ægtemand - som giver kvinder tilladelser til blandt andet at gifte sig, åbne en bankkonto eller rejse ud af landet.

»Det kan forklare, hvorfor der er nogle, der meget gerne ser aktivisterne bag tremmer. De mest konservative og religiøse dele af kongefamilien, kan jo se deres magt smuldre, hvis regimet giver efter for flere af aktivisternes ønsker,« siger Martin Hvidt.

Bin Salmans branding-strategi

Saudi-Arabiens kronprins har brugt store dele af 2018 på en global charmeoffensiv, hvor han har trykket hænder med Donald Trump, Theresa May, Emannuel Macron og en lang række statsoverhoveder og magtfulde mennesker.

Verdensturnéen har blandt andet haft til formål at overbevise den vestlige verden om, at han er i gang med at reforme Saudi-Arabien fundamentalt. I interview og skåltaler har bin Salman igen og igen brugt løftet om, at kvinder vil få lov til at køre bil, som eksempel på, at han er i gang med at transfomere Saudi-Arabien til et samfund, som verden roligt kan investere i.

Martin Hvidt mener ikke, at Mohammed bin Salmen bør frygte, at den brandingstrategi lider skade af, at flere af aktivister nu sidder fængslet.

»I verdenspressen vil historien være, at de saudiske kvinder må køre bil. Det andet bliver skubbet i baggrunden, tror jeg.«

Den prioritering udløste tidligere på måneden hård kritik af modemagasinet Vogue Arabia, som blev beskyldt for at hvidvaske det saudiske regime. På forsiden af juni-udgaven sad den saudiske prinsesse Hayfa bint Abdullah al-Saud på forsædet af en åben sportsvogn. Mediet nævnte dog ikke, at det kongehus, prinsessen repræsenterer, har fængslet flere af de kvinder, som har kæmpet for hendes og saudiske kvinders ret til at sætte sig på forsædet.