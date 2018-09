Saudi-Arabien overvejer at forvandle Qatar til en ø

Riyadh. Gravemaskiner kan blive det næste våben i en langvarig diplomatisk strid mellem ørkenstaterne Saudi-Arabien og Qatar.

En topembedsmand i Saudi-Arabien antyder, at kongedømmet overvejer at udgrave en kanal, som vil forvandle nabolandet Qatar til en ø.

- Jeg venter utålmodigt på detaljer om igangsættelsen af projektet for øen Salwa. Et storslået, historisk projekt, som vil ændre regionens geografi, skriver Saud al-Qahtani, der er blandt kronprins Mohammed bin Salmans øverste rådgivere, på Twitter fredag.

Planen om at udgrave en 60 kilometer lang og 200 meter bred kanal langs grænsen til Qatar blev første gang omtalt i april. Det skete på det regimevenlige nyhedssite Sabq.

Qatar er en halvø, hvis eneste landegrænse er mod Saudi-Arabien. Men i næsten halvandet år har luften været iskold mellem landene.

I juni 2017 afbrød Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain og Egypten de diplomatiske forbindelser med Qatar og forsøgte at isolere landet.

Fly fra Qatar Airways fik forbud mod at benytte de andre landes luftrum, grænsen blev lukket og statsborgere fra Qatar blev udvist fra de fire lande, som beskyldte Qatar for at støtte terrorisme og have et for venskabeligt forhold til Iran, som Saudi-Arabien anser som sin ærkefjende.

Styret i Qatar har afvist påstandene, men det har ikke mildnet luften.

Kanalprojektet vil koste op mod 2,8 milliarder riyal, som er valutaen i Saudi-Arabien. Det svarer til cirka 4,8 milliarder kroner.

Fem entreprenørselskaber med speciale i at udgrave kanaler er inviteret til at byde på projektet, der også skal omfatte en facilitet til opbevaring af atomaffald.

Avisen Makkah skrev i juni, at en vinder af konkurrencen vil blive offentliggjort i september.

Myndigheder i Saudi-Arabien har ikke svaret på henvendelser om en kommentar, og der har heller ikke været en reaktion fra Qatar på den seneste melding om planen.

Kuwait og USA har uden held forsøgt at mægle i striden mellem de fem arabiske lande.

