Sarkozy stilles for retten efter sigtelse for magtmisbrug

Paris. Den tidligere franske præsident Nicolas Sarkozy stilles for retten anklaget for at have misbrugt sin indflydelse til at sikre sig oplysninger om en efterforskning af uregelmæssigheder under præsidentvalgkampen i 2007.

Den oplyser Frankrigs særlige anklager for økonomisk kriminalitet.

Sarkozy vil anke afgørelsen om retssagen, oplyser hans advokat ifølge avisen Le Monde.

Sagen er kommet frem, da efterforskere har aflyttet Sarkozys telefon for at undersøge en anden mistanke - nemlig om den tidligere libyske leder Muammar Gaddafis økonomiske støtte til ekspræsidentens valgkamp.

Nicolas Sarkozy blev sigtet i sidste uge.

Læs også »Det giver ikke mening at trætte sin hjerne med urealistiske drømme. Jeg har for længst accepteret, at jeg aldrig kommer væk«

Republikaneren var præsident fra 2007 til 2012, da han tabte til socialisten François Hollande.

Siden har Sarkozys navn oftest været nævnt i forbindelse med mistanker og anklager om korruption, bedrageri og økonomiske uregelmæssigheder under valgkamp.

Ekspræsidentens advokater har argumenteret, at efterforskerne er gået ud over deres mandat, da de undersøgte hans mulige forbindelse til Gaddafi.

Læs også Venstre – fra bondeparti til byparti – og tilbage igen?

De mener, at telefonaflytningerne har været uberettigede.

I telefonsamtalerne, der er optaget i årene 2013 og 2014, skal Sarkozy have tilbudt en anklager forfremmelse, hvis denne ville sørge for at skaffe ekspræsidenten oplysninger om en efterforskning af hans valgkampagne.

/ritzau/Reuters