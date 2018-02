Samuelsen om Iraks genopbygning: Fokus på flygtninge og sikkerhed

De næste dage vil koalitionen mod Islamisk Stat mødes og drøfte blandt andet genopbygningen af Irak efter flere års krig.

Fra Danmark deltager udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), og han har taget et bud på en dosmerseddel med til mødet.

På listen over prioriteter for Iraks fremtid står blandt andet træning af irakiske sikkerhedsstyrker, genopbygning af infrastruktur og oprydning af miner.

De to sidste elementer skal lokke fordrevne flygtninge hjem.

Derudover skal Islamisk Stats propaganda på internettet modgås, og organisationen skal afskæres fra midler.

Under konflikten er shiamilitser fra Iran rykket ind i Irak på regeringens side mod Islamisk Stat. Selv om irakerne skal kunne klare sig selv, mener Anders Samuelsen, at Iran kommer til at spille en nøglerolle i Iraks fremtid.

»Det er klart, at Iran spiller en helt særlig rolle. Der er mange konflikter på spil. Det gør det hele meget kompliceret. Jeg mener, at det er vigtigt, at Iran kommer til at spille en rolle,« siger han.

»Iran har en meget stor magt og indflydelse, og hvis vi kan få iranerne til at spille en konstruktiv rolle, så vil det være afgørende for stabilitet i området.«

