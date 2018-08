Samuelsen fejrer EU-kontrol med martyrpenge til banditter

Støtte fra EU til en tostatsløsning skal fremover underlægges større kontrol, så den ikke ender hos personer, der bekæmper Israel.

Det er EU's udenrigsministre blevet enige om i forbindelse med en evaluering af unionens overordnede støtte til en tostatsløsning mellem israelere og palæstinensere.

Det er et vigtigt fremskridt, mener udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), som deltager på mødet i Wien.

»Nu kigger vi på det. Det er jeg rigtigt glad for. Vi tog initiativet til det i Danmark for halvandet års tid siden. Vi har strammet op på kriterierne, og vi er blevet mere fokuserede på, hvad pengene går til,« siger Samuelsen.

Det fremgår af evalueringen, der er nedfældet i en rapport på 15 sider, at man vil øge kontrollen med undervisningsmateriale, så det følger FN-standarder.

Desuden vil EU presse Det Palæstinensiske Selvstyre til at ændre en praksis med penge fra en fond til fængslede »martyrer«.

I Danmark har man allerede ændret politik, og støtten er blevet mere fokuseret. Det er der ifølge udenrigsministeren to gode grunde til.

»Det er et hensyn til skatteborgerne, som er med til at finansiere denne støtte. De skal helt sikkert vide, at pengene går til noget rigtigt. Men det er også i forhold til de gode kræfter i det palæstinensiske område,« siger Samuelsen.

Det går ud på at sikre, at »pengene ikke direkte eller indirekte kommer til at gå til støtte af terrorister, eller at pengene går til folk, der har som primært formål at bekæmpe Israel«.

I stedet vil man fra EU's side sikre bidrag til institutionsopbygning og fremme af demokrati.

