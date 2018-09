Samuelsen: Dansk forbindelse til iransk angreb vil få følger

Hvis de gerningsmænd, der lørdag stod bag et dødeligt angreb under en militærparade i Iran, har forbindelse til Danmark, får det konsekvenser.

Det slår Danmarks udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), søndag fast i en mail til Ritzau.

- Iranerne hævder, at de ansvarlige for terrorangrebet skulle have aktive medlemmer i andre lande, blandt andet Danmark.

- Hvis det viser sig, at de ansvarlige har forbindelser til Danmark, så skal det naturligvis have konsekvenser, skriver han.

Hvilke konsekvenser, der i givet fald bliver tale om, uddyber ministeren ikke.

Ved paraden mistede mindst 25 mennesker livet, da bevæbnede mænd gik til angreb.

Efterfølgende indkaldte det iranske styre ambassadører fra henholdsvis Danmark, Holland og Storbritannien til møde.

Det skyldes ifølge det iranske nyhedsbureau Irna, at de tre lande er anklaget for at huse iranske oppositionsgrupper.

Det nævnes ikke, hvilke grupper den iranske regering henviser til.

- Det er ikke acceptabelt, at disse grupper ikke betragtes som terrororganisationer af EU, så længe de ikke begår terrorangreb i Europa, siger Bahram Qasemi, der er talsmand ved Irans udenrigsministerium.

Det danske udenrigsministerium bekræfter over for Ritzau, at den danske ambassadør i Iran, Danny Annan, lørdag klokken 20.30 lokal tid mødtes med det iranske styre.

- Han var til møde, og emnet var terrorangrebet, der fandt sted lørdag, siger en pressemedarbejder i ministeriet.

Hvad den præcise dagsorden var, eller hvad Danmark gør fremadrettet i sagen, ønsker ministeriet ikke at uddybe.

Den danske udenrigsminister fordømmer i sin mail alle terrorangreb.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Danmark fordømmer terrorangreb, uanset hvor de finder sted i verden. Det er særligt forfærdeligt når det, som gårsdagens angreb i Iran, også går ud over børn, skriver han.

