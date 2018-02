Særlig anklager: Trumps tidligere rådgivere har begået flere kriminelle handlinger

Yderligere anklager mod Paul Manafort og Rick Gates er fortroligt blevet indgivet for retten i kriminalsagen mod de to tidligere Trump-rådgivere.

Det viser et retsdokument, som nyhedsbureauet Reuters har set.

Manafort og Gates var rådgivere for USA's præsident, Donald Trump, under hans valgkamp forrige år. Manafort var i en periode kampagnechef.

Særlig anklager Robert Mueller afslørede sidste fredag, at hans hold, der undersøger kampagnens mulige forbindelser til Rusland, havde fundet flere "kriminelle handlinger".

De nye anklager mod Manafort handler om »banksvindel og planer om banksvindel«. Det skal være foregået i forbindelse med lån i hans ejendom i Fairfax i delstaten Virginia.

Det fremgår ikke af det retsdokument, som Reuters har set, præcis hvad anklagerne mod Manafort og Gates går på.

Manafort var Trumps kampagnechef i næsten fem måneder, og Gates var hans højre hånd.

De to blev tiltalt i oktober sidste år for planer om hvidvaskning, svindel og for ikke at oplyse de amerikanske myndigheder om, at de arbejdede for en fremmed stat.

Manafort og Gates har ifølge efterforskningen udført lobbyarbejde for et prorussisk parti i Ukraine. Begge har erklæret sig uskyldige i anklagerne.

Ingen af de to rådgivere har været tilgængelige for en kommentar til anklagerne.

Rusland har nægtet anklager fra USA om, at landet har blandet sig i den amerikanske valgkamp.

Donald Trump har afvist, at han skulle have samarbejdet med russerne, og han har kaldt efterforskningen af hans kampagne for spild af penge.

/ritzau/Reuters