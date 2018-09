Sådan er forløbet: Sveriges uprøvede vej til en ny regering

Sverige er på ukendt grund. Det uklare valgresultat uden et tydeligt flertal for en ny regering sender for første gang svenskerne ud i de yderste hjørner af den svenske grundlovs køreplan henimod dannelsen af en ny regering.

Normalt vælger en svensk statsminister at gå af, fordi regeringsflertallet er væk, eller statsministeren bliver siddende med et ny mandat. Statsminister Stefan Löfven har valgt at blive siddende, selv om et flertal af de borgerlige svenske partier har erklæret, at de ikke vil støtte ham. Derfor går den særlige regeringsprocedure nu i gang, der kan resultere i hele fire afstemninger om mulige regeringskombinationer og i yderste konsekvens et tvungent nyvalg, der vil være helt unik i svensk politik.

Når en svensk regering stemmes ned i den grundlovsbestemte tillidsafstemning efter et valg, er det op til Riksdagens nyvalgte formand, i det her tilfælde Moderaternas Andreas Norlén, at tage kontakt til partierne og finde opbakning til en ny regeringsformation. Den siddende regering behøver ikke at få flertal i tillidsafstemningen, men må ikke få et flertal imod sig.

Alt er åbent

Formand Norlén har efter regeringens fald til opgave at fremlægge et nyt bud på en statsminister til afstemning i Riksdagen. Samtidig skal formanden gøre rede for hvilke partier, der skal indgå i den regering. Det er aldrig tidligere sket, at den svenske riksdag ikke godkender formandens første forslag. Denne gang er alt dog helt åbent, påpeger politiske iagttagere, fordi der kun ser ud til at være basis for en mindretalsregering.

Rød blok kan stemme den blå regeringsblok ned, hvis Sverigedemokraterna undlader at stemme. Partiet uden for den borgerlige alliance har meddelt, at det ønsker indflydelse til gengæld for støtte. Blå blok kan stemme den røde regeringsblok ned med hjælp af Sverigedemokraterna.

Derfor er det op til Riksdagens formand at finde en kreativ vej uden for de faste politiske blokke, som ingen andre i øjeblikket kan se. Formanden har fire forsøg til at få Riksdagen til at godkende en ny regeringskombination. Mislykkes det udløser det tvungent nyvalg inden for tre måneder. Det er aldrig tidligere sket i svensk historie.

Uklart billede frem mod ny regering

Frem mod dannelsen af en nyvalgt regering vil Stefan Löfvens nuværende regering fortsætte som et slags forretningsministerium. Det er i lovgivningen uklart, hvilke beføjelser en sådan regering har. I sig selv vil det være en begrænsning, at en midlertidig regering vil få svært ved at få flertal for kontroversielle forslag i Riksdagen.

Næste store prøve for en nyvalgt regering er finanslovsforslaget. Det skal fremlægges senest 15. november. Den længste periode for en ny regeringsdannelse hidtil i Sverige er ifølge Svenska Dagbladet 25 dage. Avisen er langt fra ene om at spå, at det kan tage væsentligt længere tid denne gang.