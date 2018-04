Vægt, opførsel og personlig hygiejne: Fyring af cheerleader vækker debat i USA

Cheerleaderne fra holdet Cincinnati Bengals har strikse regler for, hvordan de skal se ud. De må ikke veje mere end halvandet kilo mere end deres idealvægt.

Hos Baltimore Ravens skal cheerleaderne jævnligt op på vægten for at blive tjekket, og det bliver forventet, at de ikke tager på.

Det er blot nogle af de regler, som kvinderne skal navigere i. Det viser en gennemgang af håndbøgerne for nogle af cheerleader-holdene, som New York Times har foretaget.

Læs også Ny rød borgmester: Fremtidens veje får kvindenavne »så piger kan se, at de også kan blive til noget stort«

De smilende, hoppende og heppende kvinder med NFL-holdenes logo på dragterne udgør en traditionsrig del af kulturen omkring amerikansk fodbold. Hvert hold har sit heppekor med sin særlige dansestil.

Nogle af cheerleaderne skal selv betale hundreder af dollars for deres uniform, de må ikke offentligt bære træningsbukser, de skal sælge kalendere med fotos af dem selv i bikini, og i håndbøgerne finder man blandt andet råd til personlig hygiejne, der inkluderer barbering af kroppen, og hvordan man skal bruge en tampon helt korrekt, skriver New York Times.

Læs også Han knyttede næven i protest mod Trump og blev billedet på en ny dramatisk tid

Artiklen kommer i kølvandet på, at NFL-holdet New Orleans Saints fyrede cheerleaderen Bailey Davis sidste år, fordi hun på sin private og lukkede Instagram-konto offentliggjorde et foto af sig selv i en badedragt, som ledelsen fandt upassende.

Hun har i dag lagt sag an mod holdet på grund af manglende ligestilling og har skabt stor debat om, hvorvidt ligaen er for gammeldags i sin behandling af de kvindelige ansatte, og om den igennem arbejdsreglerne nedværdiger kvinderne.

Læs også Big Mother holder øje: »Det er blevet næsten mistænkeligt for mænd at være alene sammen«

New York Times' gennemgang viser, at flere af NFL-holdene forsøger at kontrollere, hvordan cheerleaderne agererer i deres private liv uden for arbejdspladsen.

Der findes regler for, hvordan de skal opføre sig på sociale medier, og hvor mange smykker og hvor meget neglelak de må have på. De må ikke omgås holdets spillere eller ansatte. De må ikke følge spillerne på sociale medier, og de skal blokere spillere, der forsøger at følge dem. De må ikke offentliggøre foto af dem selv i uniformen.

Læs også Formand for Danske Biografer i opråb til mænd efter #Metoo: »Undgå ethvert humoristisk indslag«

I en håndbog fra 2016 skriver holdet San Francisco 49ers, at deres cheerleaders aldrig må afsløre, at de arbejder med holdet. De bliver også opfordret til at slukke for deres GPS på telefonen, så man ikke se, hvor de opholder sig.

Cheerleaderne er for det meste deltidsansatte, der ikke har særligt mange rettigheder. Kritikken lyder derfor, at arbejdsgiverne udnytter deres magt over kvinderne, når de forsøger at påvirke kvindernes opførsel udenfor stadion, skriver New York Times.

NFL-holdenes egen forklaring er, at reglerne blandt andet skal forhindre problemer med stalkere.