Så kom ugen hvor Trump blev presset af Watergate-taktik og snak med Putin om »de smukkeste ludere i verden«

Donald Trumps tilhængere kalder det et »stunt«, mens kritikere øjner en ny mulighed for en afsættelse af præsidenten, efter at Demokraternes National Komité (DNC) fredag underskrev en stævning mod Ruslands regering, Trumps kampagnestab og Wikileaks.

Demokraterne stævnede de tre aktører for i en sammensværgelse at have forstyrret præsidentvalget i 2016 for at få valgt Trump til præsident.

Den spektakulære stævning blev indleveret ved en føderal domstol i New York, og det hævdes i denne, at topfolk i Trumps stab konspirerede med den russiske regering og dens efterretningstjeneste for at skade Demokraternes præsidentkandidat, Hillary Clinton, ved at hacke sig ind i partiets computere for derefter drypvis at lække skadende materiale.

»Under præsidentkampagnen i 2016 lancerede Rusland et massivt angreb på vores demokrati, og den fandt en villig og aktiv partner i Donald Trumps kampagne,« som Tom Perez, formand for DNC, sagde i en erklæring.

Uanset hvad man mener om stævningen, så afslører den ikke blot en bitterhed i det demokratiske parti over at være blevet snydt for præsidentposten i 2016.

Stævningen er også udtryk for en alvorlig bekymring for, at det kan ske igen, og at Donald Trump ikke synes at bekymre sig synderligt over russisk indblanding i interne amerikanske anliggender, så længe at det falder ud til hans fordel.

I forvejen kulegraver den særlige undersøger, Robert Mueller, muligt ulovligt samarbejde mellem Rusland og Trump kampagnen.

Frygten for, at Trump vil få Mueller fyret, har været udbredt blandt både demokrater og mange republikanere, men med stævningen har Demokraterne fundet en ny vej til at opretholde presset på præsidenten.

Washington Post påpeger, at det ikke er uden juridiske udfordringer for Demokraterne at sagsøge Rusland, da andre lande langt hen ad vejen nyder immunitet fra amerikanske søgsmål.

Men Demokraterne argumenterer for, at Rusland ikke har ret til beskyttelse, fordi landet hackede sig ind i partiets private servere for at »stjæle hemmeligheder og begå økonomisk spionage«.

Søgsmålet, der omfatter krav om en kæmpe erstatning, kan synes dødsdømt på forhånd. Men en lignende taktik blev brugt med succes under Watergate-skandalen, påpeger Washington Post, der som første medie bragte nyheden fredag.

I 1972 sagsøgte DNC Richard Nixons genvalgskomité med et krav om en erstatning på en million dollar for skader efter indbruddet i Demokraternes hovedkvarter i Watergate bygningen.

Søgsmålet blev afvist af Nixons justitsminister. Men det civile søgsmål endte med et forlig på en erstatning på 750.000 dollar fra Nixon-kampagnen den dag i 1974, hvor Nixon forlod Det Hvide Hus i vanære.

Demokraternes stævning nævner ikke Donald Trump ved navn.

Men til gengæld er en række af præsidentens nærmeste navngivet, herunder hans svigersøn og rådgiver, Jared Kushner, og hans ældste søn, Donald Trump Junior, der under valgkampen skrev ´Jeg elsker det´ i en svarmail efter at have fået tilbudt smuds på Hillary Clinton fra Rusland.

Hvorefter de to deltog i et møde med russere i Trump Tower.

Men stævningen var blot det seneste skud mod Trump i en uge, der står som en af de absolut værste for præsidenten.

Mandag afviste en dommer i New York en anmodning fra Donald Trump og hans personlige advokat, Michael Cohen, om at få lov til alene at gennemgå 10 kasser med dokumenter, lydoptagelser, mobiltelefoner og data, der blev beslaglagt under en ransagning af Cohens kontor, hjem og hotelværelse i sidste uge.

Trump og Cohens advokater argumenterer for, at det beslaglagte er særlig beskyttet kommunikation mellem advokat og klient.

Men anklagemyndigheden mener, at Cohen har udført fra »lidt til intet juridisk arbejde«, stort set kun har haft præsidenten som klient, og at Cohen reelt ikke er andet end en ´fikser´, der har til opgave at få ubehagelige problemer til at forsvinde.

Cohen efterforskes for økonomisk svindel og forsøg på at påvirke præsidentvalget i 2016 ved at have betalt 130.000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels kort før valget - penge som Daniels ifølge eget udsagn fik for at holde tæt om seksuelt forhold med Trump i 2006.

Stripperen har sagsøgt Cohen for æreskrænkelser og overvejer også at sagsøge Trump direkte.

Forleden blev den tidligere playboymodel, Karen McDougal, også frigjort fra en kontrakt, der forbød hende at tale frit om en påstået affære med Donald Trump.

Endnu en udfordring for Trump er, at en dommer tirsdag afviste at blokere for en stævning om ærekrænkelse fra Summer Zervos, en tidligere deltager i hans TV-show ´The Apprentice´.

Tirsdag udkom tillige erindringsbogen ´A Higher Loyalty´ af James Comey, som Trump fyrede som FBI-direktør sidste år.

I bogen anklager Comey præsidenten for at optræde som en »egodrevet« mafialeder, der »lyver om alting, stort som småt« og »krænker grundlæggende normer for etisk lederskab«.

Han gentager i bogen også sin anklage om, at Trump afkrævede ham »loyalitet« og forsøgte at presse ham til at stoppe efterforskningen af præsidentens nationale sikkerhedsrådgiver, Michael Flynn.

Anklager der medvirkede til udnævnelsen af den særlige rådgiver, Robert Mueller, som nu også efterforsker om Trump ulovligt lagde hindringer i vejen for efterforskningen af samarbejde med russerne - såkaldt ´obstruktion af retfærdigheden´.

Michael Flynn har i dag over for Mueller erkendt sig skyldig i at lyve om samtaler med den russiske ambassadør i Washington.

Men Trumps rædselsuge var med det langt fra slut.

Torsdag sendte justitsministeriet til Kongressen 15 sider med notater, som James Comey nedfældede efter sine møder med præsidenten, og selv om det meste var kendt, var der nye afslørende detaljer.

Mistanken om, at Rusland og dets præsident Vladimir Putin, har en klemme på Donald Trump i form af optagelser med prostituerede på præsidentens hotelværelse under Miss Universe i Moskva i 2013 er ikke blevet mindre med offentliggørelsen af Comeys notater.

Under Comeys møde med Trump den 6. januar 2017 redegjorde FBI-direktøren for indholdet af en udokumenteret rapport, hvoraf det fremgik, at prostituerede skulle have tisset i sengen i præsidentens suite for at ydmyge præsident Barack Obama og hans kone Michelle Obama, der tidligere havde boet i suiten.

»Der var ikke prostituerede, der var ikke prostituerede,« sagde Donald Trump om ´The Golden Shower´ ifølge Comeys 15 siders referater, som Berlingske har læst.

Under et møde den 27. januar 2017 sagde Trump ifølge Comeys referat, at »al det om ludere er nonsens«. Men senere sagde Trump til Comey, at »Putin havde fortalt ham, at ´vi har nogle af de smukkeste ludere i verden´.«

Udover at Putin og Trump ifølge Comeys referat åbenbart har talt om russiske ludere, så rejser det spørgsmålet om, hvornår de i givet fald præcist har talt om prostituerede.

Trumps ord faldt ifølge Comey på et tidspunkt, hvor Trump netop var tiltrådt som præsident.

Hvis Trump og Putin talte direkte sammen under præsidentvalgkampen, så øger det chancen for, at der blev koordineret på allerhøjeste niveau i et forsøg på at underminere Clintons chance for at indtage Det Hvide Hus.

Og ifølge George Papadoupoulos, Trumps udenrigspolitiske rådgiver under valgkampen, som i dag over for Robert Mueller har erklæret sig skyldig i at lyve over for FBI, var det netop, hvad russerne tilbød - et møde mellem Trump og Putin.

Donald Trump kalder det hele for en »heksejagt«.

Men præsidenten er presset som sjældent set og fra alle sider, og han ved det.

Derfor hyrede han torsdag sin mangeårige ven Rudolph W. Giuliani, den tidligere anklager og borgmester i New York, til sit team af advokater i et forsøg på »hurtigt« at få en løsning på den særlige undersøgers opslidende efterforskning.

Men som ugen har vist, tyder intet på en hurtig løsning for præsidenten. Tværtimod.

Michael Bjerre er Berlingskes korrespondent i USA.