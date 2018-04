Rystende billeder viser formodet nyt giftgasangreb i Syrien

Livløse børn med fråde om munden. Kvinder, der er faldet omkuld over hinanden, inden de er blevet kvalt. Fædre med armene stivnet omkring deres børn.

På de sociale medier florerer voldsomme billeder af de mange ofre, der natten til søndag blev dræbt i et formodet giftgasangreb i den oprørskontrollerede by Douma i Syrien.

Ifølge lægeorganisationen Syrian American Medical Society (SAMS), der er til stede i Douma, er mellem 40-70 mennesker blevet dræbt, mens flere hundrede er blevet såret i angrebet, som de beskylder Bashar al-Assads regime for at stå bag.

Flere af de hundredvis af sårede patienter bliver behandlet for symptomer, der tyder på brug af sarin- og kloringas. Det siger en talsperson fra Union of Medical Relief Organizations - en amerikansk velgørenhedsorganisation, der arbejder på de syriske hospitaler - til BBC.

Både den syriske regering og Rusland afviser billederne som »rene forfalskninger«, skriver AFP.

Det syriske regime har med hjælp fra Rusland i månedsvis angrebet enklaven i Østghouta, som siden 2012 har været kontrolleret af forskellige oprørsgrupper. De seneste uger har flere af oprørsgrupperne overgivet sig, og regimet har stort set overtaget hele området - på nær Douma.

Syriske statsmedier melder, at oprørsgruppen Jaish al-Islam, som kontrollerer Douma, har indvilliget i at overgive sig inden tirsdag aften og lade civile evakuere fra byen. Det har oprørerne imidlertid ikke selv bekræftet.

Det er ikke første gang, der bliver brugt giftgas i Syrien. Human Rights Watch har dokumenteret 85 bekræftede giftgasangreb, mens White Helmets, det syriske civilforsvar, har rapporteret 215 kemiske angreb siden krigens begyndelse.

USAs præsident, Donald Trump, har efter weekendens angreb tweetet, at »Putin, Rusland og Iran er ansvarlige for at støtte udyret Assad«, og at de må betale »en høj pris«.

Efter et lignende sarin-angreb i den syriske by Khan Sheikhoun for et år siden, svarede Donald Trump igen ved at beordre 59 Tomahawk-missiler affyret mod en syrisk luftbase.