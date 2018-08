Ryanairs piloter i Tyskland går i strejke

Ryanairs piloter i Tyskland vil gennemføre en 24-timers strejke fredag. Det sker samtidig med, at selskabets piloter i Irland, Sverige og Belgien nedlægger arbejdet.

Det irske lavprisselskab Ryanair lovede sidste år, at det ville anerkende fagforeninger som modpart.

Men det er blevet ved snakken. For indtil nu er der ikke indgået en eneste overenskomst mellem ansatte og flyselskabet.

Strejken i Tyskland rammer alle Ryanairs afgange ud af landet.

De varslede strejker rundt om i Europa tvinger Ryanair til at aflyse seks procent af de planlagte 2400 flyvninger fredag.

»Ryanair afviste kategorisk en lønstigning under forhandlingerne. På samme tid signalerede Ryanair ikke, hvor der kunne findes råderum til løsninger,« siger Martin Locher.

Han leder de tyske piloters fagforening, Vereinigung Cockpit.

Martin Locher beklager, at det kommer til at gå ud over mange passagerer.

I Sverige er det heller ikke lykkedes at forhandle en aftale.

»Ingen forhandlinger er lige nu i gang mellem Ryanair og de svenske piloter, siger formanden for piloternes fagforening (SPF),« Martin Lindgren.

»Ryanair nægter at mødes med de repræsentanter fra SPF, som vi har valgt,« siger han.

For to uger siden nedlagde besætningerne på Ryanairs fly i Portugal, Spanien og Belgien arbejdet. Det tvang det irske selskab til at aflyse 600 afgange over to dage. 100.000 rejsende blev berørt.

Både piloter og de øvrige ansatte kræver bedre løn og arbejdsforhold og ordentlige kontrakter. Det er indtil nu blevet afvist af Ryanair.

Flyselskabet har ikke længere base i Danmark.

Det er anden sommer i træk, at Ryanair har store problemer med at transportere de rejsende gennem Europa i de travle feriemåneder.

Sidste sommer kunne Ryanair ikke mønstre nok piloter. Det betød, at mange hundredtusinde passagerer strandede i lufthavne.

/ritzau/dpa