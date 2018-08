Ryanair og italienske piloter enige om overenskomst

Lavprisselskabet Ryanair har indgået en aftale med de italienske piloters fagforening, Anpac. Det er et flertal af medlemmerne, der har godkendt en kollektiv aftale med flyselskabet.

Aftalen er det seneste gennembrud i Ryanairs bestræbelser på at få stoppet protester og arbejdsnedlæggelser forskellige steder i Europa.

Det irske selskab, som er det største lavprisselskab i Europa, har været gennem en lang række arbejdsnedlæggelser denne sommer.

Men i sidste uge nåede selskabet frem til en aftale med de irske piloter og udtrykte derefter håb om, at flere aftaler ville følge hurtigt.

»Vi byder den første aftale med vores italienske piloter velkommen,« siger Eddie Wilson fra Ryanairs ledelse.

»Vi har inviteret vores britiske, tyske og spanske fagforeninger til forhandlinger i de kommende dage,« tilføjer han.

Aktien i det strejkeramte lavprisflyselskab Ryanair steg markant på børsen i Dublin torsdag i sidste uge. Det skete, efter nyheden om at selskabet har indgået aftale med irske piloters fagforening.

Aftalen skal godkendes i fagforeningen ved en urafstemning. Den blev med det samme anset for at være et gennembrud i Ryanairs bestræbelser på at få stoppet de tilbagevendende arbejdsnedlæggelser.

Piloter i Dublin har i denne måned gennemført ikke mindre end fem 24-timers arbejdsnedlæggelser. Ryanair har været tvunget til at aflyse hundredvis af flyafgange siden midten af juli.

Strejkerne har blandt andet ramt passagerer, der skulle flyve til eller fra Belgien, Portugal og Spanien. I disse lande har kabinepersonale også aktioneret.

/ritzau/Reuters