Russisk politi anholder oppositionsleder Navalnyj og Putin-modstandere i hobetal

Russisk politi har anholdt oppositionsleder Aleksej Navalnyj under en demonstration i Moskva lørdag.

Det oplyser en af hans partifæller, Leonid Volkov, der over for nyhedsbureauet Reuters betegner anholdelsen som "fuldkommen ulovlig".

Navalnyj er ikke den eneste aktivist, der er taget med på en politistation i Rusland lørdag.

Overvågningsgruppen OVD-Info fortæller, at der landet over er anholdt over 1000 personer i forbindelse med demonstrationer mod Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Demonstranterne vil vise deres modstand mod den russiske præsident, Vladimir Putin, der mandag tages i ed til sin fjerde embedsperiode.

Folk går ikke hjem. ‘Ned med tsaren’ og ‘Rusland uden Putin’ lyder slagordene. pic.twitter.com/9GufhzXhkx — Simon Kruse (@crusoes) 5. maj 2018

Navalnyj har opfordret sine støtter til at gå på gaden over hele landet.

I det østlige Rusland og Sibirien er dusinvis af mennesker anholdt, heriblandt også en journalist, oplyser den uafhængige overvågningsgruppe OVD-Info.

»Anholdelserne blev foretaget på hårdhændet vis,« siger gruppen og tilføjer, at nogle af de anholdte havde skrammer og blå mærker.

I hovedstaden Moskva og landets næststørste by, Sankt Petersborg, har myndighederne ikke givet tilladelse til, at protesterne kan finde sted.

I Moskva gik politiet i gang med at anholde folk, kort efter at de var kommet frem til den plads, hvor de ville demonstrere.

Anti-Putin-demonstration på Pusjkinpladsen lige nu. Usædvanligt voldsomme scener med tæskehold af kosakker og overfald på demonstranter. Nu har politiet taget over (svagt internet ved ikke om der går igennem). pic.twitter.com/mUOSrWOWZ5 — Simon Kruse (@crusoes) 5. maj 2018

Også fredag blev Navalnyj-tilhængere anholdt.

»Den feje gamle mand Putin tror, at han er en zar,« skrev Navalnyj på Twitter forud for lørdagens demonstrationer.

»Men han er ikke vores zar,« tilføjer han med henvisning til slagordet for lørdagens protest.

Iagttagere frygter, at det kan komme til voldelige sammenstød mellem demonstranter og politi, og at man vil se en gentagelse af de masseanholdelser, der fandt sted i 2012.

Dengang fyldte titusinder af demonstranter gaderne i Moskva, da Putin blev taget i ed til sin tredje embedsperiode.

»De russiske myndigheder må lære af deres tidligere fejl, hvor den gentagne afvisning af at give tilladelse til at demonstrere har været en krænkelse af menneskeretten,« siger Amnesty Internationals vicedirektør for Østeuropa og Centralasien, Denis Krivosheev.

»I stedet for brutalt at slå ned på politisk uenighed bør den russiske regering respektere retten til at ytre sig og forsamles,« lyder det fra menneskerettighedsorganisationen.

/ritzau/AFP