Russisk fest midt i det danske nederlag: »Vi levede jo, vi levede...«

En rødhvid paryk tager sig anderledes ud, når den ligger sammenkrøllet i en pøl af øl under et stadionsæde.

Og et spraglet Dannebrogs-jakkesæt ser ikke lige så festligt ud, når ejermanden sidder på en halvtom stolerække og stirrer tomt frem for sig.

Især ikke denne aften. For resten af stadion hopper op og ned. Musikken brager, og nederlaget tilhører så tydeligvis mindretallet.

»Men vi levede jo, vi levede,« siger manden i jakkesættet om kampen.

Han hedder Bo Kortsen. Han trækker vejret dybt og lukker øjnene et sekund.

»Altså for helvede. Skyd nu de straffespark. Hvis I ikke selv kan, så send de danske fans derned,« siger han.

Tavse pic.twitter.com/YW62ZDeUrx — Simon Kruse (@crusoes) July 1, 2018

Den danske tribunes håb om en kvartfinale er netop blevet gennemhullet af et imponerende antal håbløse hug fra pletten foran mål.

Nu er det i stedet de talstærke kroater ovre på den modsatte side, der skal booke hotel ved Sortehavet.

Men det er ikke dem, der larmer mest - hverken på stadion eller på gaderne i millionbyen Nisjnij Novgorod.

Vores livs kamp

Det er værtsnationen. Ruslands sejr over Spanien tidligere på dagen har udløst en dagslang fodboldfejring, der også afslører, hvor uventet det udfald var.

»Vores livs kamp,« kalder den russiske fodboldkommentator Igor Rabiner opgøret i landets største sportsavis.

Redningen pic.twitter.com/saollwvyOI — Simon Kruse (@crusoes) July 1, 2018

»Rus-land er vi-de-re,« råber en hoppende, cirkelrund flok uden for stadion, mens tilskuere i danske landholdstrøjer lusker tavse forbi.

Men dyttende biler og åbne vinduer med hujende russere, gør det også svært at dyrke sin selvmedlidenhed i fred.

Ikke mindst fordi de russiske fans konstant tager fejl af danskere og kroater. De har begge rød-hvide trøjer på, så igen og igen bliver danskerne ønsket tillykke med modstanderens sejr.

»Undskyld, er I danskere?« siger en russisk kvinde, der netop har forsøgt at opmuntre en større kolonne af slukørede danske fans med ordene »Hurraa« og »Kroatien«.

»Vil I have en smøg? Vi er jo som én familie nu,« siger to danske fyre, der åbenbart har ledt længe efter alvorlige landsmænd at drøfte tragedien med.

Men jo længere væk fra stadion man kommer, jo mere bløder stemningen op blandt de danske tilskuere.

»Jeg tror, det er godt for Rusland, at der er fodbold-VM. Det gør dem mere åbne,« siger Herbert Johansen, der er kommet til Rusland fra Silkeborg med sine to voksne sønner.

Og så er russerne sikkert glade for, at de ikke skal møde Danmark i kvartfinalen, fordi de naturligvis husker Sovjetunionens nederlag til Danmark i 1986, mener han.

Det er dog svært at udlede af det taktfaste "Rusland, Rusland" til alle sider.

Bo Kortsen i de rødhvide jakkesæt tager konsekvensen. Jakkesættet skal først frem igen, når det igen virker festligt, siger han.

»Nu lader jeg det ligge i gemmerne. Det kommer op til næste slutrunde om to år,« siger Bo Kortsen.

Simon Kruse er Berlingskes korrespondent i Rusland