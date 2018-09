Russisk chefrådgiver mistænkt for at spionere midt i det norske Storting

Anholdelsen i den norske lufthavn Gardermoen skete ifølge uden dramatik. Men der lagt op til et drama bag lukkede døre i nær fremtid, når en ny spionsag møder en gammel.

Sådan lyder vurderingen efter norsk politi har sigtet en 51-årig russisk statsborger for at spionere midt i det norske parlament, Stortinget.

Den mistænkte deltog i sidste uge i en konference i Stortingets lokaler i Oslo. Han blev anholdt i lufthavnen på vej ud af landet, oplyste den norske efterretningstjeneste PST søndag.

»Vi kontaktede PST, fordi vi observerede en mærkelig adfærd fra en af deltagerne,« sagde Stortingets direktør Marianne Andreassen til tv-kanalen NRK.

Ifølge den norske avis Dagbladet skulle den mistænkte have fulgt tæt efter personer med adgangskort til andre dele af parlamentsbygningen. En mistanke er, at han var i besiddelse af udstyr, der kunne aflæse eller kopiere adgangskort.

Nægter sig skyldig

Den anholdte er nu sigtet for ulovlig efterretningsvirksomhed efter den »milde« spionageparagraf, der kan give op til tre års fængsel. Han nægter sig skyldig.

»Han er uforstående over for sigtelsen, og han mener, at det hele skyldes en misforståelse,« siger forsvarsadvokat Hege Akre til NRK.

Den 51-årige har de seneste år deltaget i flere lignende konferencer i Europa med titel af chefrådgiver for det russiske parlament, Dumaen. Et medlem af Vladimir Putins parti, Andrej Klimov, kalder sagen et udslag af »spionmani rettet mod russere«.

Sigtelsen kommer i kølvandet på de britiske myndigheders offentliggørelse af identiteter på de to russiske agenter, der mistænktes for at stå bag et angreb med nervegift i marts.

»På kort eller langt sigt bliver en anklage om spionage besvaret«. Iver B. Neuman, ruslandsekspert

Norge udviste tidligere på året en russisk diplomat i forbindelse med den britiske sag. Den norske regering har samtidig beskyldt Rusland for øgede militær aktivitet nær landets grænser.

Men samtidig åbner den nye spionanklage en dør på klem i en helt anden sag.

Pensionist bag tremmer

I december sidste år blev en pensioneret norsk grænsebetjent, Frode Berg, anholdt i Moskva og sigtet for spionage. Han risikerer op til 20 års russisk fængsel.

Siden har der været spekulation om, at Frode Berg kan udveksles med russiske spioner fængslet i andre vestlige lande.

Hvis den nye norske sag fører til dom, så har landet noget at handle med, påpeger Ola Kaldager, der er tidligere afdelingschef i den norske efterretningstjeneste.

»Man har et bytteobjekt,« siger han til den norske avis Dagbladet.

Den 62-årige Frode Berg blev sidste år anholdt i Rusland og sigtet for spionage. Han nægter sig skyldig i spionage, men han erkender at have transporteret breve og penge til personer i Rusland. Han risikerer op til 20 års fængsel.

De norske myndigheders offentliggørelse af sagen tyder på, at man ønsker at sende et signal, mener han.

Spionsager ordnes nemlig ofte bag lukkede døre. Men efter den norske pensionist sidste år blev vist frem bag tremmer, har også de norske myndigheder valgt at lægge sine anklager frem. Det kan få Rusland til tage nye skridt.

»På kort eller langt sigt bliver en anklage om spionage besvaret,« siger den norske ruslandsekspert Iver B. Neuman til Dagbladet.

Også danske politikere har mærket kulden i det norsk-russiske forhold. Da medlemmer af Udenrigspolitisk nævn sidste år skulle krydse grænsen fra Nordnorge til Rusland blev deres norske oplægsholder nægtet indrejse. Det skete med henvisning til en ordre fra den russiske sikkerhedstjeneste, FSB.

Simon Kruse er Berlingskes korrespondent i Rusland