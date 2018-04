Russisk ambassadør: USA-missiler mod Syrien vil blive skudt ned

Ruslands ambassadør i Libanon har udtalt til Hizbollahs tv-station, al-Manar, at ethvert amerikansk missil, som affyres mod Syrien, vil blive skudt ned, hvorefter affyringsstedet vil blive beskudt.

»Hvis der kommer et angreb, udført af amerikanerne, så vil missilerne blive skudt ned og endda også det sted, de kommer fra,« siger han.

Ambassadør Alexander Zasypkin fremsatte udtalelsen tirsdag aften, hvor han sagde, at han refererede til en udmelding fra præsident Vladimir Putin og den russiske forsvarschef.

Det russiske militær sagde i en erklæring den 13. marts, at det ville reagere på et amerikansk angreb mod Syrien ved at skyde efter missiler og affyringssteder ved et sådant angreb.

Trump og den britiske premierminister, Theresa May, samt Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, gjordet det tirsdag klart, at de vil have sat en stopper for brugen af kemiske våben i Syrien.

De sagde, at der vil komme en kraftig reaktion på et angreb i weekenden, hvor vestlige lande beskylder det syriske regime for at stå bag anvendelsen af kemiske våben. Mindst 60 meldes dræbt.

Ruslands militær afviste mandag, at der er fundet spor efter kemikalier på stedet.

Ved en afstemning i FN's Sikkerhedsråd tirsdag aften nedlagde Rusland veto mod et amerikansk resolutionsforslag om at indlede en undersøgelse af det omstridte angreb i weekenden.

Undersøgelsen skulle fastlægge, hvem der har stået bag angrebet i byen Douma.

USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, siger, at USA »gik virkelig langt« for at få russisk opbakning til forslaget. USA garanterede blandt andet, at det nye organ, der i givet fald skulle granske kemiske angreb, ville være upartisk.

Den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, betegner Ruslands veto som »yderst skuffende«.

