»Russiagate«: Specialanklagers spørgsmål til Trump er lækket

Den amerikanske specialanklager Robert Mueller, der undersøger russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg, har op mod 50 spørgsmål til den amerikanske præsident, Donald Trump. Over halvdelen af spørgsmålene relaterer sig til, om Trump har hindret rettens arbejde.

Det skriver den amerikanske avis The New York Times, der har fået fat i listen af spørgsmål.

Robert Mueller undersøger grundlæggende, om der i valgåret 2016 var en ulovlig forbindelse mellem Trump-kampagnen og Rusland. Derudover har specialanklageren til opgave at retsforfølge forbrydelser, der måtte komme frem i forbindelse med undersøgelsen – herunder om Donald Trump har forsøgt at hindre rettens arbejde, også kaldet »obstruction of justice«.

Spørgsmålene til Donald Trump handler frem for alt om fyringen af den tidligere øverste chef for FBI James Comey, om præsidentens første nationale sikkerhedsrådgiver, Michael Flynn, og om Trumps behandling af justitsminister Jeff Sessions. Derudover søger spørgsmålene at kaste lys over et møde i Trump Tower i 2016, hvor russere tilbød Trump-kampagnen oplysninger, der ville sætte modstanderen, Hillary Clinton, i et dårligt lys.

Flere åbne spørgsmål fra Mueller ser ifølge The New York Times ud til at forsøge at trænge ind i præsidentens hoved for at forstå, hvad der ligger bag nogle af hans mest krigeriske opslag på Twitter, og for at undersøge præsidentens forhold til familien og de nærmeste rådgivere.

Der er også spørgsmål, der berører præsidentens eventuelle drøftelser med sin advokat om fast ejendom i Moskva. Der er spørgsmål om, hvorvidt præsidenten kender til alle svigersønnens forsøg på at etablere kontakt til Rusland. Og så er der spørgsmål vedrørende Donald Trumps tur til Moskva for Miss Universe-konkurrencen i 2013.

Ifølge New York Times giver spørgsmålene et hidtil ukendt indblik i Robert Muellers efterforskning. De viser, hvordan en stor undersøgelse om russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg er vokset til at omfatte en undersøgelse af, hvordan den amerikanske præsident opfører sig over for embedsværket.

Hvad angår russisk indblanding i valget, afslører et par af spørgsmålene, at Robert Mueller fortsat ser på en mulig koordinering mellem Trump-kampagnen og Rusland. Robert Mueller spørger blandt andet, hvad Trump vidste om kampagnedonationer – herunder hvad han vidste om, at den tidligere kampagneleder Paul Manafort bad om hjælp i Moskva.

»Hvilken viden havde du om, hvorvidt nogen i din kampagne herunder Paul Manafort rakte ud til Rusland efter mulig støtte i kampagnen?« lyder et spørgsmål.

Det er ikke lykkedes New York Times at få en kommentar til spørgsmålene fra Donald Trumps advokat eller fra den særlige anklagemyndighed. Den særlige anklagemyndighed er fortsat i forhandlinger med Donald Trumps advokater om, hvorvidt og under hvilke omstændigheder Donald Trump skal svare på spørgsmålene mundtligt.