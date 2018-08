Ruslands »skyggehær«: Dræbte russiske journalister ville afdække Kremls lejesoldater

Mandag aften blev tre lig blev fundet i en afrikansk vejkant, og det var ikke dødsårsagen, der var et mysterium.

De tre - alle russiske journalister - var blevet dræbt af skud affyret på klos hold.

Men hvem myrdede dem og hvorfor?

Det spørgsmål har de seneste døgn kastet nyt lys over Ruslands voksende engagement i et borgerkrigshærget afrikansk land, den Centralafrikanske Republik.

For i kølvandet på drabene på de tre kendte journalister fyger det nu med anklager mellem de russiske myndigheder og en af Vladimir Putins politiske arvefjender.

De dræbte var nemlig på en følsom mission.

Blandt dem var den 51-årige Orkhan Dsjemal, tidligere politisk redaktør på den Putin-kritiske avis Novaja Gaseta og en af landets mest erfarne krigsreportere. Han var sammen med to kolleger i gang med optagelser til en dokumentarfilm om Ruslands brug af lejesoldater i det afrikanske land.

ROSKINO sincere condolences for the relatives and colleagues of the Russian documentary shooting team consisting of a journalist Orkhan Djemal, a director Alexander Rastorguev and a cinematographer Kirill Radchenko perished in the Central Africal Republic. R.I.P. #RIP pic.twitter.com/lATTFRqDH6 — Roskino (@roskino) 2. august 2018

Det er fortsat uvist om mordene har forbindelse til de dræbte journalisters arbejde. Det er ikke usandsynligt, at der ingen forbindelse er. En borgerkrig har hærget det afrikanske land i to årtier. Og ifølge lokale myndigheder tyder meget på, at de tre blev ofre for en lokal islamistisk milits' hærgen.

Mordene skete, da de tre journalister var på vej tilbage fra et besøg i den nordlige del af landet. De blev standset ved en vejspærring, frarøvet penge og udstyr og dræbt på stedet, mens journalisternes chauffør undslap, siger lokale embedsmænd.

Et håndtryk med Putin

Også det russiske udenrigsministerium mener, at de tre havde udsat sig for unødvendig fare ved angiveligt at ignorere advarsler, før de drog ind i det farlige område. Ifølge de statslige russiske nyhedsbureauer peger alt på, at den lokale islamistiske oprørsgruppe Seleka står bag overfaldet.

Gruppen har i årevis forsøgte at vælte landets regering, og den kontrollerer store landområder - herunder diamant og guldminer - i landets nordlige del.

Men mordene på de tre kendte russiske journalister har samtidig vakt debat om Ruslands eget voksende engagement i landet.

Sidste år underskrev Vladimir Putin en aftale med præsidenten i den Centralafrikanske Republik. Den styrkede Ruslands indflydelse i landet på bekostning af den tidligere kolonimagt Frankrig. Aftalen omfattede blandt andet et samarbejde om råstofudvinding.

De russiske journalister Orkhan Dsjemal, Kirill Radtjenko og Aleksander Rastorgujev blev mandag dræbt i den Centralafrikanske Republik.

Få måneder senere blev samarbejdet også militært. Med godkendelse fra FNs sikkerhedsråd sendte Moskva i marts i år 175 civile og militære instruktører til landet for at træne regeringsstyrker. Den aftale var årsagen til, at de tre russiske journalister lørdag ankom til landet.

Ifølge deres redaktør var formålet at afdække, hvilken rolle sikkerhedsvirksomheden Wagner, en hemmelighedsfuld, russisk leverandør af militærrådgivere og lejesoldater, spillede i den russiske operation.

På dagen, hvor de blev myrdet, var de tre journalister blevet afvist på en base, hvor Wagners folk angiveligt holdt til, fortæller Anastasija Gorsjkova, til den russiske tv-station Dosjd.

Råstoffer i centrum

I Rusland er Wagner mest kendt for sin halvofficielle rolle i den russiske militæroperation i Syrien. Firmaet har tætte forbindelser til Kreml gennem den sanktionsramte rigmand Jevgenij Prigosjin, og Wagner har lidt omfattende tab i Syrienkrigen. Firmaets chef, Dmitrij Utkin, har modtaget en medalje for sin indsats.

Ifølge lækkede kontrakter har firmaet dog samtidig sikret sig oliekoncessioner fra Assad-regeringen til gengæld for bevogtning af strategiske faciliteter i Syrien, selvom russisk lov formelt forbyder brug af lejesoldater.

Men samme mønster gentog sig ifølge kritikere i den Centralafrikanske Republik. Her anklages Wagner for ulovligt samarbejde med oprørsgrupper for at få adgang til guld- og diamantminer.

»De er muligt, at journalisterne ville rejse til netop disse regioner,« siger Ruslan Levijev fra Conflict Intelligence Team til Dosjd.

Dødsfaldene er de seneste af en lang række, der har ramt russiske journalister de senere år.

Myndighedernes voksende pres har polariseret mediebilledet og fået eksilerede Putin-kritikere som erhvervsmagnaten Mikhail Khodorkovskij til at skrue op for støtten til udvalgte medier. De dræbte journalister havde fået støtte til turen fra en Khodorkovskij-finansieret organisation.

Mordene fik forleden rigmanden til at beskylde de russiske magthavere for at skabe en skyggehær, der er hævet over loven.

»En dag kan disse styrker blive brugt internt i Rusland,« sagde Khodorkovskij i et interview med Washington Post.

Den russiske anklagemyndighed har meddelt, at sagen efterforskes som mord. Ifølge myndigheden er russiske efterforskere sendt til den Centralafrikanske Republik for at opklare, hvordan de tre lig endte i vejkanten.

Simon Kruse er Berlingskes korrespondent i Rusland