Ruslands ambassadør: Dansk forsvarsbudget baseres på surrealisme

Rusland har ingen planer om aggressive handlinger mod Europa eller NATOs medlemslande. Og derfor er det »surrealisme«, når regeringen og stort set alle de øvrige partier bag det nye forsvarsforlig i de seneste dage har peget på truslen fra Rusland, når de over for vælgerne skal retfærdiggøre den største danske oprustning siden Den Kolde Krig.

Det fastslår den russiske ambassadør i Danmark, Mikhail Valentinovich Vanin, i en kommentar til politikernes begrundelse for at tilføre forsvaret 12,8 milliarder kroner frem mod 2023.

»Vi mener, at størrelsen på og stigningen i Danmarks militære budget udelukkende er et internt anliggende, som vi finder det uhensigtsmæssigt at udtale os om. Men den debat, som forsvarsforliget bygger på, tvinger mig til at komme med en kommentar,« påpeger ambassadøren i et skriftligt svar på Berlingskes henvendelse i anledning af det nye forsvarsforlig.

»Rusland er nu igen roden til ondskab i verden, i Europa og i Baltikum. Men det er helt indlysende, at Rusland aldrig har lagt eller lægger nogen som helst aggressive planer over for europæiske hovedstæder og NATO-medlemslande,« understreger ambassadøren.

»Surrealisme er blevet en fast metode, når der skal præsenteres politiske holdninger i det moderne Vesten, og den slags dystre observationer fremmes af de danske politikeres kommentarer til det nye forsvarsforlig,« skriver ambassadør Vanin.

Den russiske doktrin

Han opfordrer de danske politikere og eksperter til »at tilbringe en time af deres tid på at læse Den Russiske Føderations militære doktrin«.

»Så vil de forstå, at mit land ikke er det første til at angribe ’de stakkels’ baltiske lande eller NATO i det hele taget. Den Russiske Føderations militære doktrin har til formål at sikre landets nationale sikkerhed i tilfælde af aggression mod landet fra en fremmed stat. I løbet af de sidste år har vi hørt uovervejede påstande fra de amerikanske militærfolk om den overhængende fare for en storkrig i Europa. Disse ekstremt provokerende og ubegrundede bemærkninger er designet til at skabe en atmosfære af ustabilitet og mistillid i Europa og endda provokere konflikter,« mener den russiske ambassadør, der i et interview med Berlingske i oktober sidste år ikke tøvede med at kalde de danske myndigheder og dele af Folketinget for direkte »anti-russiske.«

»Her er Danmark i selskab med fire andre lande – Polen og de tre baltiske stater, mens de andre lande i EU ikke er så hysteriske og anti-russiske,« sagde ambassadøren.

»Europæere dør regelmæssigt for terroristernes hænder på gaderne i europæiske byer. Ikke en eneste dansker er omkommet for ’onde russeres’ hænder, og vore lande har aldrig været i krig. Så hvem er den reelle trussel mod Danmark og danskerne?« spørger ambassadør Mikhail Vanin.